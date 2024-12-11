Автор одной из лучших книг про путешествия встретится с читателями в Перми

Автор романа «Почему Мангышлак», который входит в топ-10 лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate, Алексей Рачунь проведет творческую встречу с пермяками. Писателю можно будет задать вопросы и взять автограф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Алендвик».
«Писатель Алексей Рачунь проведет в Перми творческую встречу, ответит на вопросы и прочитает отрывки из своих произведений, желающие смогут получить автограф. Мероприятие пройдет в рамках „Книжного клуба Алендвик“», — сказано в сообщении. Уточняется, что увидеться с писателем можно будет в гастромаркете «Вкус Странствий» 13 декабря в 18:30.
Алексей Рачунь родом из Пермского края. Является соавтором путеводителей «В сердце Пармы» и «Железный пояс». В 2025 году готовится к выпуску его роман «Гляден». Книга написана в жанрах фентези, магический реализм и магическая история. Рачунь был лауреатом конкурса имени Каверина и литературной премии «ДИАС». В 2023 году вышел в полуфинал премии «Большая книга».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!