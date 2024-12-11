Автор одной из лучших книг про путешествия встретится с читателями в Перми

В Перми автор книг про путешествия Рачунь проведет встречу с читателями
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча пройдет в пермском гастромаркете
Встреча пройдет в пермском гастромаркете Фото:

Автор романа «Почему Мангышлак», который входит в топ-10 лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate, Алексей Рачунь проведет творческую встречу с пермяками. Писателю можно будет задать вопросы и взять автограф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Алендвик».

«Писатель Алексей Рачунь проведет в Перми творческую встречу, ответит на вопросы и прочитает отрывки из своих произведений, желающие смогут получить автограф. Мероприятие пройдет в рамках „Книжного клуба Алендвик“», — сказано в сообщении. Уточняется, что увидеться с писателем можно будет в гастромаркете «Вкус Странствий» 13 декабря в 18:30.

Алексей Рачунь родом из Пермского края. Является соавтором путеводителей «В сердце Пармы» и «Железный пояс». В 2025 году готовится к выпуску его роман «Гляден». Книга написана в жанрах фентези, магический реализм и магическая история. Рачунь был лауреатом конкурса имени Каверина и литературной премии «ДИАС». В 2023 году вышел в полуфинал премии «Большая книга».

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Автор романа «Почему Мангышлак», который входит в топ-10 лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate, Алексей Рачунь проведет творческую встречу с пермяками. Писателю можно будет задать вопросы и взять автограф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Алендвик». «Писатель Алексей Рачунь проведет в Перми творческую встречу, ответит на вопросы и прочитает отрывки из своих произведений, желающие смогут получить автограф. Мероприятие пройдет в рамках „Книжного клуба Алендвик“», — сказано в сообщении. Уточняется, что увидеться с писателем можно будет в гастромаркете «Вкус Странствий» 13 декабря в 18:30. Алексей Рачунь родом из Пермского края. Является соавтором путеводителей «В сердце Пармы» и «Железный пояс». В 2025 году готовится к выпуску его роман «Гляден». Книга написана в жанрах фентези, магический реализм и магическая история. Рачунь был лауреатом конкурса имени Каверина и литературной премии «ДИАС». В 2023 году вышел в полуфинал премии «Большая книга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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