Студент из Алжира загадочно погиб в Екатеринбурге

Под окнами екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44 погиб студент из Алжира Мохаммед А. Перед трагедией он выпивал спиртное с 34-летней знакомой. По словам источника URA.RU, в квартире находился еще один мужчина, которого после ЧП вывели из дома в наручниках.
«По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в квартире отдыхали двое мужчин и девушка. Они распивали алкогольные напитки. Через пару часов тело Мохаммеда обнаружили на улице. Когда прибыли силовики, то второй мужчина стал вести себя агрессивно, его заковали в наручники и вместе с девушкой увезли в отдел полиции», — сказал собеседник агентства. Затем их, предположительно, отпустили.
Мохаммеду было 22 года. В столицу Урала он приехал, чтобы учиться. Его подруга работает на складе Ozon, сказал второй источник URA.RU. В свердловском СКР устанавливают обстоятельства случившегося.
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