15 декабря 2024

Студент из Алжира загадочно погиб в Екатеринбурге

Под окнами екатеринбургской многоэтажки нашли труп студента из Алжира
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Трагедия произошла на улице Рощинской, 44 (архивное фото) Фото:

Под окнами екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44 погиб студент из Алжира Мохаммед А. Перед трагедией он выпивал спиртное с 34-летней знакомой. По словам источника URA.RU, в квартире находился еще один мужчина, которого после ЧП вывели из дома в наручниках.

«По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в квартире отдыхали двое мужчин и девушка. Они распивали алкогольные напитки. Через пару часов тело Мохаммеда обнаружили на улице. Когда прибыли силовики, то второй мужчина стал вести себя агрессивно, его заковали в наручники и вместе с девушкой увезли в отдел полиции», — сказал собеседник агентства. Затем их, предположительно, отпустили.

Мохаммеду было 22 года. В столицу Урала он приехал, чтобы учиться. Его подруга работает на складе Ozon, сказал второй источник URA.RU. В свердловском СКР устанавливают обстоятельства случившегося.

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Под окнами екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44 погиб студент из Алжира Мохаммед А. Перед трагедией он выпивал спиртное с 34-летней знакомой. По словам источника URA.RU, в квартире находился еще один мужчина, которого после ЧП вывели из дома в наручниках. «По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в квартире отдыхали двое мужчин и девушка. Они распивали алкогольные напитки. Через пару часов тело Мохаммеда обнаружили на улице. Когда прибыли силовики, то второй мужчина стал вести себя агрессивно, его заковали в наручники и вместе с девушкой увезли в отдел полиции», — сказал собеседник агентства. Затем их, предположительно, отпустили. Мохаммеду было 22 года. В столицу Урала он приехал, чтобы учиться. Его подруга работает на складе Ozon, сказал второй источник URA.RU. В свердловском СКР устанавливают обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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