Студент из Алжира загадочно погиб в Екатеринбурге

Под окнами екатеринбургской многоэтажки нашли труп студента из Алжира

16 декабря 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на улице Рощинской, 44 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под окнами екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44 погиб студент из Алжира Мохаммед А. Перед трагедией он выпивал спиртное с 34-летней знакомой. По словам источника URA.RU, в квартире находился еще один мужчина, которого после ЧП вывели из дома в наручниках. «По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в квартире отдыхали двое мужчин и девушка. Они распивали алкогольные напитки. Через пару часов тело Мохаммеда обнаружили на улице. Когда прибыли силовики, то второй мужчина стал вести себя агрессивно, его заковали в наручники и вместе с девушкой увезли в отдел полиции», — сказал собеседник агентства. Затем их, предположительно, отпустили. Мохаммеду было 22 года. В столицу Урала он приехал, чтобы учиться. Его подруга работает на складе Ozon, сказал второй источник URA.RU. В свердловском СКР устанавливают обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под окнами екатеринбургской многоэтажки на улице Рощинской, 44 погиб студент из Алжира Мохаммед А. Перед трагедией он выпивал спиртное с 34-летней знакомой. По словам источника URA.RU, в квартире находился еще один мужчина, которого после ЧП вывели из дома в наручниках. «По предварительным данным, в ночь на 15 декабря в квартире отдыхали двое мужчин и девушка. Они распивали алкогольные напитки. Через пару часов тело Мохаммеда обнаружили на улице. Когда прибыли силовики, то второй мужчина стал вести себя агрессивно, его заковали в наручники и вместе с девушкой увезли в отдел полиции», — сказал собеседник агентства. Затем их, предположительно, отпустили. Мохаммеду было 22 года. В столицу Урала он приехал, чтобы учиться. Его подруга работает на складе Ozon, сказал второй источник URA.RU. В свердловском СКР устанавливают обстоятельства случившегося.