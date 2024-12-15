Машина врезалась в дерево
На трассе Тюмень — Богандинский машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии две пассажирки погибли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На 29-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе автомобиль Peugeot съехал в кювет, затем въехал в дерево. В результате ДТП 71-летняя и 69-летняя пассажирки автомобиля погибли», — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он и еще одна пассажирка госпитализированы.
Машина врезалась в дерево
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