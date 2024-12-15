15 декабря 2024
14 декабря 2024

На тюменской трассе машина съехала в кювет, два человека погибли. Фото

Под Тюменью в ДТП погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина врезалась в дерево
Машина врезалась в дерево Фото:

На трассе Тюмень — Богандинский машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии две пассажирки погибли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На 29-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе автомобиль Peugeot съехал в кювет, затем въехал в дерево. В результате ДТП 71-летняя и 69-летняя пассажирки автомобиля погибли», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он и еще одна пассажирка госпитализированы.

Машина врезалась в дерево
Машина врезалась в дерево
Фото:

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На трассе Тюмень — Богандинский машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии две пассажирки погибли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 29-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе автомобиль Peugeot съехал в кювет, затем въехал в дерево. В результате ДТП 71-летняя и 69-летняя пассажирки автомобиля погибли», — сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он и еще одна пассажирка госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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