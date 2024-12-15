В Свердловской области взлетела цена на минимальный набор продуктов

В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.
Так, с января по октябрь стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. В аналогичный период 2023 года продуктовая корзина стоила в среднем 5697 рублей. Прирост составил 17,9%.
С начала года продуктовая корзина подорожала на 9,6% (+594 рубля). В течение 2024 года стоимость продуктового набора непрерывно колебалась. Судя по статистике, дороже всего продуктовая корзина стоила в период с января по июль (7055 рублей), а дешевле — с января по февраль (6128 рублей).
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