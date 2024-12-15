15 декабря 2024

В Свердловской области взлетела цена на минимальный набор продуктов

Свердловскстат: минимальный продуктовый набор подорожал на 17,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Прирост стоимости составил 17,9% Фото:

В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат.

Так, с января по октябрь стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. В аналогичный период 2023 года продуктовая корзина стоила в среднем 5697 рублей. Прирост составил 17,9%.

С начала года продуктовая корзина подорожала на 9,6% (+594 рубля). В течение 2024 года стоимость продуктового набора непрерывно колебалась. Судя по статистике, дороже всего продуктовая корзина стоила в период с января по июль (7055 рублей), а дешевле — с января по февраль (6128 рублей).

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В Свердловской области стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. Так, с января по октябрь стоимость минимального набора продуктов питания составила 6722 рубля. В аналогичный период 2023 года продуктовая корзина стоила в среднем 5697 рублей. Прирост составил 17,9%. С начала года продуктовая корзина подорожала на 9,6% (+594 рубля). В течение 2024 года стоимость продуктового набора непрерывно колебалась. Судя по статистике, дороже всего продуктовая корзина стоила в период с января по июль (7055 рублей), а дешевле — с января по февраль (6128 рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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