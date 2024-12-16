В Челябинске начали снос киосков с прессой

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Снос несанкционированного торгового киоска. Челябинск, роспечать, киоск прессы
До конца недели обещают снести до 30 киосков с прессой Фото:

В Челябинске начали сносить киоски с прессой: уже вывезены четыре объекта, до конца недели обещают убрать еще 25. Руководители СМИ и распространители печатной продукции подготовили коллективное письмо с просьбой найти компромиссное решение.

«Если в 2019 году в городе действовали 164 точки „Роспечати“ и 60 сети „Вечерний Челябинск“, то сейчас лишь 60 и 42 соответственно. За одну неделю снесено четыре киоска „Роспечати“, а до конца года пообещали вывезти еще 25», — рассказал руководитель розничной сети сайту «74.ру».

Владельцы ларьков признаются, что причиной сноса является отсутствие договора на аренду земель. Если раньше он продлевался автоматически, то сейчас из-за смены собственника «Роспечати» все согласования с контрольными и надзорными органами по каждому объекту нужно проходить заново, и если киоск стоит на чьих-либо сетях, автоматически приходит отказ.

Представители печатных СМИ и распространителей газетно-журнальной продукции обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру и мэру Алексею Лошкину с просьбой найти компромисс и упростить процедуру получения договора аренды земель. Они отмечают, что ситуация близка к критической, и если на штрафстоянку увезут еще 25 киосков, вся сетка станет нерентабельной и будет закрыта.

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В Челябинске начали сносить киоски с прессой: уже вывезены четыре объекта, до конца недели обещают убрать еще 25. Руководители СМИ и распространители печатной продукции подготовили коллективное письмо с просьбой найти компромиссное решение. «Если в 2019 году в городе действовали 164 точки „Роспечати“ и 60 сети „Вечерний Челябинск“, то сейчас лишь 60 и 42 соответственно. За одну неделю снесено четыре киоска „Роспечати“, а до конца года пообещали вывезти еще 25», — рассказал руководитель розничной сети сайту «74.ру». Владельцы ларьков признаются, что причиной сноса является отсутствие договора на аренду земель. Если раньше он продлевался автоматически, то сейчас из-за смены собственника «Роспечати» все согласования с контрольными и надзорными органами по каждому объекту нужно проходить заново, и если киоск стоит на чьих-либо сетях, автоматически приходит отказ. Представители печатных СМИ и распространителей газетно-журнальной продукции обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру и мэру Алексею Лошкину с просьбой найти компромисс и упростить процедуру получения договора аренды земель. Они отмечают, что ситуация близка к критической, и если на штрафстоянку увезут еще 25 киосков, вся сетка станет нерентабельной и будет закрыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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