15 декабря 2024

Курьер украл 1,5 миллиона рублей у пенсионерки из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 24-летний курьер похитил 1,5 миллиона рублей у 78-летней пенсионерки, которую вынудили отдать сумму телефонные мошенники, представившись сотрудниками ФСБ. Помощника преступников задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы. За проделанную работу парню обещали 57 тысяч рублей, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился „сотрудником ФСБ“. Он заявил, что сейчас проводится проверка сотрудников банков на причастность к мошенническим действиям, и необходима ее помощь, а именно нужно снять все денежные средства и передать их его уполномоченному представителю для проверки подлинности денежных знаков, а после проверки наличные якобы будут ей возвращены. Затем потерпевшая по указанию звонившего обналичила все свои сбережения и передала их „курьеру“» — сказали в ведомстве.

Курьер признал свою вину, пояснив, что получал 5% от суммы, которую забрал и положил на счет мошенников. На него уже завели уголовное дело. Молодого человека с деньгами поймали оперативники отдела полиции №9 Верх-Исетского района совместно с коллегами из отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД и Управления уголовного розыска главка.

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В Екатеринбурге 24-летний курьер похитил 1,5 миллиона рублей у 78-летней пенсионерки, которую вынудили отдать сумму телефонные мошенники, представившись сотрудниками ФСБ. Помощника преступников задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы. За проделанную работу парню обещали 57 тысяч рублей, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился „сотрудником ФСБ“. Он заявил, что сейчас проводится проверка сотрудников банков на причастность к мошенническим действиям, и необходима ее помощь, а именно нужно снять все денежные средства и передать их его уполномоченному представителю для проверки подлинности денежных знаков, а после проверки наличные якобы будут ей возвращены. Затем потерпевшая по указанию звонившего обналичила все свои сбережения и передала их „курьеру“» — сказали в ведомстве. Курьер признал свою вину, пояснив, что получал 5% от суммы, которую забрал и положил на счет мошенников. На него уже завели уголовное дело. Молодого человека с деньгами поймали оперативники отдела полиции №9 Верх-Исетского района совместно с коллегами из отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД и Управления уголовного розыска главка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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