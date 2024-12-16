Российские военные освободили поселок под Красноармейском: карта СВО на 16 декабря

В ночь на 16 декабря Украина атаковала Брянскую и Белгородскую области. Всего над двумя регионами было уничтожено 17 БПЛА. На кураховском направлении ВС РФ начали бои за Зеленовку, где ВСУ несут огромные потери. Также российские войска освободили поселок Шевченко под Красноармейском (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации на 16 декабря — в материале URA.RU.
Удары БПЛА по регионам РФ
Над территорией Брянской области системы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте уже работают оперслужбы.
Также украинские беспилотники были сбиты в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что всего было уничтожено 15 БПЛА. В результате прилета были повреждены окна в Нечаевке, и частный дом с автомобилем.
Курское направление
В Курской области российская армия атакует широким фронтом, выбивая из противника из региона. Бои идут от Плехово к Куриловке, у Черкасской Конопельки, восточнее Кремяного, в районе Новоивановки и Свердликово. Российские войска атакуют позиции ВСУ западнее Нечаева, продвинувшись на 1,5 км и потеряв опорные пункты в лесополосе.
Кураховское направление
Российские войска продвинулись от Сухих Ялов и начали бои за Зеленовку к юго-западу от Курахово ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Как сообщает украинский ресурс «Страна.ua», от Зеленовки до трассы, по которой снабжаются части ВСУ в Курахово, осталось менее 2,5 километров. Контроль над этим участком позволит армии РФ окружить город.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении освобождения Курахово, где под контролем ВСУ остается уже не более 20% населенного пункта. Бои ведутся с высокой ценой, ВСУ уже понесли потери при попытке контратаки.
В Торецке захвачены два объекта на окраине шахты «Центральная», боевые действия продолжаются в районе улиц Химическая, Коксовая и других. В Курахово российские войска заняли квартал многоэтажек, говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Покровское направление
На покровском направлении ВС РФ освободили поселок Шевченко. Он расположен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Пушилин, отметив улучшение ситуации в регионе.
Также на этом направлении российские солдаты сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив бронетехнику и опорный пункт на расстоянии более 20 километров с помощью осколочно-фугасных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Южно-Донецкое направление
Российские войска отразили несколько контратак ВСУ в селе Новый Комар к северу от Великой Новоселки (ДНР), нанеся противнику значительные потери. По словам Рогова, половина села находится под контролем российских войск. Ситуация улучшилась после уничтожения переправы через реку Мокрые Ялы, что затруднило переброску подкреплений для ВСУ.
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