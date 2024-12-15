15 декабря 2024

В Перми произошло ДТП с такси и автобусом. Фото, видео

На улице Чкалова в Перми автобус въехал в автомобиль такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Пригородный автобус и такси столкнулись на улице Чкалова
Пригородный автобус и такси столкнулись на улице Чкалова Фото:

В Перми на улице Чкалова произошла автоавария с такси и автобусом. Фото и видео происшествия прислали читатели URA.RU.

«Автомобиль такси залетел под автобус №748. На место происшествия приехали скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи», — сообщил корреспонденту агентства очевидец.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

Автобус въехал в автомобиль такси на улице Чкалова
Автобус въехал в автомобиль такси на улице Чкалова
Фото:

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В Перми на улице Чкалова произошла автоавария с такси и автобусом. Фото и видео происшествия прислали читатели URA.RU. «Автомобиль такси залетел под автобус №748. На место происшествия приехали скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи», — сообщил корреспонденту агентства очевидец. URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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