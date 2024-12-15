Пригородный автобус и такси столкнулись на улице Чкалова
В Перми на улице Чкалова произошла автоавария с такси и автобусом. Фото и видео происшествия прислали читатели URA.RU.
«Автомобиль такси залетел под автобус №748. На место происшествия приехали скорая помощь и пожарный автомобиль первой помощи», — сообщил корреспонденту агентства очевидец.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
Автобус въехал в автомобиль такси на улице Чкалова
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