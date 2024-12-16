Мэр Челябинска Лошкин круглосуточно контролирует уборку снега в городе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин держит на контроле уборку снега на дорожной сети в Челябинске
Лошкин держит на контроле уборку снега на дорожной сети в Челябинске Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин подтвердил, что дороги от снега были полностью очищены к вечеру 13 декабря. Контроль круглосуточно осуществляется через чат с подрядчиками, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«Мы вошли в полноценный зимний режим уборки. Задача поставлена подрядчикам — это вывоз, уборка снега и обледенелости в местах пешеходных проходов. Будем дальше контролировать и вести работу внимательно совместно с нашими подрядными организациями», — завил Лошкин.

Мэр также отметил, что теперь имеет возможность следить за вывозом снега через видеоотчеты в организованном круглосуточном чате с коммунальщиками. В преддверии новогодних праздников Челябинск готовится к возможным снегопадам, активизируется работа подрядчиков. Приобретается дополнительная техника, которая будет распределена по районам для обеспечения уборки, включая подходы к контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов, рассказал Лошкин.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин подтвердил, что дороги от снега были полностью очищены к вечеру 13 декабря. Контроль круглосуточно осуществляется через чат с подрядчиками, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «Мы вошли в полноценный зимний режим уборки. Задача поставлена подрядчикам — это вывоз, уборка снега и обледенелости в местах пешеходных проходов. Будем дальше контролировать и вести работу внимательно совместно с нашими подрядными организациями», — завил Лошкин. Мэр также отметил, что теперь имеет возможность следить за вывозом снега через видеоотчеты в организованном круглосуточном чате с коммунальщиками. В преддверии новогодних праздников Челябинск готовится к возможным снегопадам, активизируется работа подрядчиков. Приобретается дополнительная техника, которая будет распределена по районам для обеспечения уборки, включая подходы к контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов, рассказал Лошкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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