Мэр Челябинска Лошкин круглосуточно контролирует уборку снега в городе

Мэр Челябинска Алексей Лошкин подтвердил, что дороги от снега были полностью очищены к вечеру 13 декабря. Контроль круглосуточно осуществляется через чат с подрядчиками, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«Мы вошли в полноценный зимний режим уборки. Задача поставлена подрядчикам — это вывоз, уборка снега и обледенелости в местах пешеходных проходов. Будем дальше контролировать и вести работу внимательно совместно с нашими подрядными организациями», — завил Лошкин.
Мэр также отметил, что теперь имеет возможность следить за вывозом снега через видеоотчеты в организованном круглосуточном чате с коммунальщиками. В преддверии новогодних праздников Челябинск готовится к возможным снегопадам, активизируется работа подрядчиков. Приобретается дополнительная техника, которая будет распределена по районам для обеспечения уборки, включая подходы к контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов, рассказал Лошкин.
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