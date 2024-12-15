15 декабря 2024

Экс-чиновник из мэрии Краснокамска Максимчук не смог оспорить свое увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
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Кассация подтвердила правомерность увольнения Антона Максимчука
Кассация подтвердила правомерность увольнения Антона Максимчука Фото:

Бывший первый заместитель мэра Краснокамска Антон Максимчук не смог доказать, что его уволили незаконно. Кассационная жалоба была рассмотрена 12 декабря.

«Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу Антона Максимчука. Инстанция ее не стала удовлетворять», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Максимчук был уволен из мэрии в связи с утратой доверия после проверки, которую проводила прокуратура. Ведомство уличило чиновника в нарушении антикоррупционного законодательства при покупке недвижимости. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз отказывался увольнять Максимчука по требованию прокуратуры, но надзорное ведомство добилось этого в суде.

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Бывший первый заместитель мэра Краснокамска Антон Максимчук не смог доказать, что его уволили незаконно. Кассационная жалоба была рассмотрена 12 декабря. «Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу Антона Максимчука. Инстанция ее не стала удовлетворять», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Максимчук был уволен из мэрии в связи с утратой доверия после проверки, которую проводила прокуратура. Ведомство уличило чиновника в нарушении антикоррупционного законодательства при покупке недвижимости. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз отказывался увольнять Максимчука по требованию прокуратуры, но надзорное ведомство добилось этого в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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