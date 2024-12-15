Экс-чиновник из мэрии Краснокамска Максимчук не смог оспорить свое увольнение

Бывший первый заместитель мэра Краснокамска Антон Максимчук не смог доказать, что его уволили незаконно. Кассационная жалоба была рассмотрена 12 декабря.
«Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу Антона Максимчука. Инстанция ее не стала удовлетворять», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Максимчук был уволен из мэрии в связи с утратой доверия после проверки, которую проводила прокуратура. Ведомство уличило чиновника в нарушении антикоррупционного законодательства при покупке недвижимости. Мэр Краснокамска Игорь Быкариз отказывался увольнять Максимчука по требованию прокуратуры, но надзорное ведомство добилось этого в суде.
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