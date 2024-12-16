«Ноги объедены»: подробности гибели женщины, которую нашли голой в лесу Екатеринбурга

Собаки обглодали мертвую голую женщину, найденную в лесу Екатеринбурга

16 декабря 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Жуткую находку обнаружили прохожие (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Собаки обглодали ноги голой екатеринбурженки, тело которой нашли в лесополосе на Эльмаше. Это произошло уже после смерти, сказал источник URA.RU. «Объедены только ноги. Чтобы говорить о том, что причиной смерти стало нападение собак, женщине должны были растерзать и руки, которыми она бы отбивалась. На руках и на шее никаких следов нет», — рассказал собеседник агентства. Тело вечером 13 декабря обнаружила пара, которая выгуливала собаку. Одежда женщины была разбросана рядом. На месте происшествия работали силовики. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Установить личность погибшей пока не удалось, заключил инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собаки обглодали ноги голой екатеринбурженки, тело которой нашли в лесополосе на Эльмаше. Это произошло уже после смерти, сказал источник URA.RU. «Объедены только ноги. Чтобы говорить о том, что причиной смерти стало нападение собак, женщине должны были растерзать и руки, которыми она бы отбивалась. На руках и на шее никаких следов нет», — рассказал собеседник агентства. Тело вечером 13 декабря обнаружила пара, которая выгуливала собаку. Одежда женщины была разбросана рядом. На месте происшествия работали силовики. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Установить личность погибшей пока не удалось, заключил инсайдер.