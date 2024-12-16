«Ноги объедены»: подробности гибели женщины, которую нашли голой в лесу Екатеринбурга

Собаки обглодали мертвую голую женщину, найденную в лесу Екатеринбурга
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, снег, зима, лес, березы
Жуткую находку обнаружили прохожие (архивное фото) Фото:

Собаки обглодали ноги голой екатеринбурженки, тело которой нашли в лесополосе на Эльмаше. Это произошло уже после смерти, сказал источник URA.RU.

«Объедены только ноги. Чтобы говорить о том, что причиной смерти стало нападение собак, женщине должны были растерзать и руки, которыми она бы отбивалась. На руках и на шее никаких следов нет», — рассказал собеседник агентства.

Тело вечером 13 декабря обнаружила пара, которая выгуливала собаку. Одежда женщины была разбросана рядом. На месте происшествия работали силовики. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Установить личность погибшей пока не удалось, заключил инсайдер.

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Собаки обглодали ноги голой екатеринбурженки, тело которой нашли в лесополосе на Эльмаше. Это произошло уже после смерти, сказал источник URA.RU. «Объедены только ноги. Чтобы говорить о том, что причиной смерти стало нападение собак, женщине должны были растерзать и руки, которыми она бы отбивалась. На руках и на шее никаких следов нет», — рассказал собеседник агентства. Тело вечером 13 декабря обнаружила пара, которая выгуливала собаку. Одежда женщины была разбросана рядом. На месте происшествия работали силовики. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Установить личность погибшей пока не удалось, заключил инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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