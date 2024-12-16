Житель Санкт-Петербурга поверил «соблазнительной китаянке» и остался без денег

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Китаянка обманула петербуржца во время переписки на 667 тысяч рублей
Китаянка обманула петербуржца во время переписки на 667 тысяч рублей Фото:

Житель Санкт-Петербурга потерял 667 тысяч рублей, вложив их в фиктивный интернет-магазин на платформе «Тик-ток шоп» после общения с китаянкой по имени Дженни, которая убедила его в перспективности открытия магазина. В результате он потерял все вложенные деньги.

«Петербуржец влил 667 тысяч рублей в „Тик-ток шоп“ после сообщений от соблазнительной китаянки Дженни. Она предлагала разбогатеть на виртуальном бизнесе, но в итоге — ни денег, ни кошки-жены парень не получил», — передает telegram-канал Mash на Мойке.

После того как молодой человек вложил несколько сотен тысяч рублей в магазин, возникли проблемы с выводом выручки. В поддержке ему сообщили, что для решения проблем нужно вложить еще деньги. После этого он понял, что его разводят. 

В результате интернет-магазин был заморожен, и петербуржец не смог получить ни вырученные деньги, ни вернуть вложенные средства. Когда он попытался разобраться, диалог с оператором поддержки был удален, а Дженни обвинила его в порче своей репутации и прекратила общение.

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Житель Санкт-Петербурга потерял 667 тысяч рублей, вложив их в фиктивный интернет-магазин на платформе «Тик-ток шоп» после общения с китаянкой по имени Дженни, которая убедила его в перспективности открытия магазина. В результате он потерял все вложенные деньги. «Петербуржец влил 667 тысяч рублей в „Тик-ток шоп“ после сообщений от соблазнительной китаянки Дженни. Она предлагала разбогатеть на виртуальном бизнесе, но в итоге — ни денег, ни кошки-жены парень не получил», — передает telegram-канал Mash на Мойке. После того как молодой человек вложил несколько сотен тысяч рублей в магазин, возникли проблемы с выводом выручки. В поддержке ему сообщили, что для решения проблем нужно вложить еще деньги. После этого он понял, что его разводят.  В результате интернет-магазин был заморожен, и петербуржец не смог получить ни вырученные деньги, ни вернуть вложенные средства. Когда он попытался разобраться, диалог с оператором поддержки был удален, а Дженни обвинила его в порче своей репутации и прекратила общение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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