Житель Санкт-Петербурга поверил «соблазнительной китаянке» и остался без денег

Житель Санкт-Петербурга потерял 667 тысяч рублей, вложив их в фиктивный интернет-магазин на платформе «Тик-ток шоп» после общения с китаянкой по имени Дженни, которая убедила его в перспективности открытия магазина. В результате он потерял все вложенные деньги.
«Петербуржец влил 667 тысяч рублей в „Тик-ток шоп“ после сообщений от соблазнительной китаянки Дженни. Она предлагала разбогатеть на виртуальном бизнесе, но в итоге — ни денег, ни кошки-жены парень не получил», — передает telegram-канал Mash на Мойке.
После того как молодой человек вложил несколько сотен тысяч рублей в магазин, возникли проблемы с выводом выручки. В поддержке ему сообщили, что для решения проблем нужно вложить еще деньги. После этого он понял, что его разводят.
В результате интернет-магазин был заморожен, и петербуржец не смог получить ни вырученные деньги, ни вернуть вложенные средства. Когда он попытался разобраться, диалог с оператором поддержки был удален, а Дженни обвинила его в порче своей репутации и прекратила общение.
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