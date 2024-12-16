В Челябинской области в семь раз вырос спрос на ввоз иномарок

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Через Челябинскую таможню ввезли 400 иномарок, из них 62% - из Китая
Через Челябинскую таможню ввезли 400 иномарок, из них 62% - из Китая Фото:

В Челябинской области за год в семь раз выросло количество ввезенных автомобилей из стран дальнего зарубежья. Как отметили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, с начала года через границу было ввезено 400 единиц легкового транспорта.

«За 11 месяцев южноуральцы ввезли в регион около 400 транспортных средств иностранного производства, что в семь раз больше, чем годом ранее. Лидируют иномарки китайского производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Общая сумма пошлин и налогов составила 446 миллионов рублей. Из Китая ввезено 62% от всего количества иномарок или 230 автомобилей. В 2023 году доставлено было только семь.

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В Челябинской области за год в семь раз выросло количество ввезенных автомобилей из стран дальнего зарубежья. Как отметили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, с начала года через границу было ввезено 400 единиц легкового транспорта. «За 11 месяцев южноуральцы ввезли в регион около 400 транспортных средств иностранного производства, что в семь раз больше, чем годом ранее. Лидируют иномарки китайского производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Общая сумма пошлин и налогов составила 446 миллионов рублей. Из Китая ввезено 62% от всего количества иномарок или 230 автомобилей. В 2023 году доставлено было только семь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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