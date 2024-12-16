«Изъяли более 42 килограммов мефедрона»: в Челябинске ФСБ ликвидировала деятельность нарко-ОПГ. Видео

В Челябинске ФСБ задержала наркодилеров с 42 килограммами мефедрона
© Служба новостей «URA.RU»
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Дилеров задержали с поличным Фото:

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров, входящих в состав межрегиональной нарко-ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при них обнаружили более 42 килограммов мефедрона, который злоумышленники планировали сбыть.

«14 декабря в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в регионе при изъятии из тайника наркотических средств наркодилеры были задержаны. Всего у них обнаружено и изъято более 42 килограммов наркотика синтетического происхождения мефедрон», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении барыг возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления.

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В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров, входящих в состав межрегиональной нарко-ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при них обнаружили более 42 килограммов мефедрона, который злоумышленники планировали сбыть. «14 декабря в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в регионе при изъятии из тайника наркотических средств наркодилеры были задержаны. Всего у них обнаружено и изъято более 42 килограммов наркотика синтетического происхождения мефедрон», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В отношении барыг возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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