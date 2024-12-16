В Челябинске ФСБ задержала наркодилеров с 42 килограммами мефедрона

Дилеров задержали с поличным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих наркодилеров, входящих в состав межрегиональной нарко-ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при них обнаружили более 42 килограммов мефедрона, который злоумышленники планировали сбыть.

«14 декабря в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий в регионе при изъятии из тайника наркотических средств наркодилеры были задержаны. Всего у них обнаружено и изъято более 42 килограммов наркотика синтетического происхождения мефедрон», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В отношении барыг возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. По ходатайству следователя они отправлены в СИЗО. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанного преступления.