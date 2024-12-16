«НАТО будет накачивать оружием Прибалтику»: что в России думают о «теневой войне»

Депутат Госдумы Чепа: НАТО будет накачивать Прибалтику оружием, угрожая России
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НАТО будет накачивать Прибалтику оружием для противостояния России, заявил Алексей Чепа
НАТО будет накачивать Прибалтику оружием для противостояния России, заявил Алексей Чепа Фото:

Накопление военных ресурсов НАТО в Прибалтике может представлять угрозу для безопасности России. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сегодня западные специалисты понимают, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. И они, возможно, ищут другие причины для нарастания конфликта России и НАТО. Альянс может напичкивать оружием прибалтийские страны и тем самым создавать угрозу для нашей страны», — отметил Чепа в беседе с «Лентой.ру». 

Заявления Чепы прозвучало в контексте недавно опубликованного материала в The Wall Street Journal, передает RT. Американские журналисты писали о том, что Прибалтика уже стала новой горячей точкой «теневого конфликта» между Россией и НАТО.

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Накопление военных ресурсов НАТО в Прибалтике может представлять угрозу для безопасности России. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Сегодня западные специалисты понимают, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. И они, возможно, ищут другие причины для нарастания конфликта России и НАТО. Альянс может напичкивать оружием прибалтийские страны и тем самым создавать угрозу для нашей страны», — отметил Чепа в беседе с «Лентой.ру».  Заявления Чепы прозвучало в контексте недавно опубликованного материала в The Wall Street Journal, передает RT. Американские журналисты писали о том, что Прибалтика уже стала новой горячей точкой «теневого конфликта» между Россией и НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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