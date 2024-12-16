«НАТО будет накачивать оружием Прибалтику»: что в России думают о «теневой войне»

Накопление военных ресурсов НАТО в Прибалтике может представлять угрозу для безопасности России. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Сегодня западные специалисты понимают, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. И они, возможно, ищут другие причины для нарастания конфликта России и НАТО. Альянс может напичкивать оружием прибалтийские страны и тем самым создавать угрозу для нашей страны», — отметил Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Заявления Чепы прозвучало в контексте недавно опубликованного материала в The Wall Street Journal, передает RT. Американские журналисты писали о том, что Прибалтика уже стала новой горячей точкой «теневого конфликта» между Россией и НАТО.
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