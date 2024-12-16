Прокуратура раскрыла новые подробности дела об убийстве пермяка на Северном кладбище

В Перми суд рассмотрит дело об убийстве пермяка на Северном кладбище из-за долга
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление было совершено в марте на Северном кладбище в Перми
Преступление было совершено в марте на Северном кладбище в Перми Фото:

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении пермяка, который может быть причастен к убийству знакомого на Северном кладбище города в Перми. Мужчине предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК: «Убийство», «Разбой» и «Хищение документов». Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, горожанин с помощью своего приятеля расправился со знакомым. Они накинули на шею жертвы петлю. После чего нанесли несколько ударов и задушили.

«Заранее разработав преступный план, обвиняемый попросил знакомого отвезти их на „Северное кладбище“, якобы навестить могилу матери. На территории кладбища злоумышленники напали на мужчину, сдавили его шею и нанесли несколько ударов в голову и грудь. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии», — пояснили агентству в прокуратуре Прикамья.

URA.RU рассказывало, что преступление было совершено в марте этого года. Обвиняемым является 33-летний пермяк. Уголовное дело в отношении него направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении его товарища выделено в отдельное производство. Преступление было совершено из-за денежного долга. Расправившись со своим неприятелем, они завладели его автомобилем, а затем распорядились им по своему усмотрению.

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении пермяка, который может быть причастен к убийству знакомого на Северном кладбище города в Перми. Мужчине предъявлены обвинения сразу по трем статьям УК: «Убийство», «Разбой» и «Хищение документов». Как рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства, горожанин с помощью своего приятеля расправился со знакомым. Они накинули на шею жертвы петлю. После чего нанесли несколько ударов и задушили. «Заранее разработав преступный план, обвиняемый попросил знакомого отвезти их на „Северное кладбище“, якобы навестить могилу матери. На территории кладбища злоумышленники напали на мужчину, сдавили его шею и нанесли несколько ударов в голову и грудь. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии», — пояснили агентству в прокуратуре Прикамья. URA.RU рассказывало, что преступление было совершено в марте этого года. Обвиняемым является 33-летний пермяк. Уголовное дело в отношении него направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении его товарища выделено в отдельное производство. Преступление было совершено из-за денежного долга. Расправившись со своим неприятелем, они завладели его автомобилем, а затем распорядились им по своему усмотрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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