Два пермяка убили мужчину из-за долгов и спрятали тело на кладбище

Два жителя Пермского края подозреваются в убийстве мужчины из-за денежного долга. По версии следствия, они напали на пермяка на Северном кладбище, позже спрятав его тело на одной из могил, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.
«По версии следствия, вечером 5 марта двое мужчин назначили своему 41-летнему знакомому встречу в Перми для требования с него денежного долга. Встретившись, злоумышленники поехали с мужчиной на Северное кладбище, где, чтобы завладеть его автомобилем, убили и спрятали тело потерпевшего на одной из могил», — сообщили на сайте ведомства.
Тело мужчины было найдено утром 15 марта. Обоим фигурантам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». На данный момент обвиняемые заключены под стражу.
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