19 марта 2024

Два пермяка убили мужчину из-за долгов и спрятали тело на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи предъявили обвинение за убийство мужчины Фото:

Два жителя Пермского края подозреваются в убийстве мужчины из-за денежного долга. По версии следствия, они напали на пермяка на Северном кладбище, позже спрятав его тело на одной из могил, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, вечером 5 марта двое мужчин назначили своему 41-летнему знакомому встречу в Перми для требования с него денежного долга. Встретившись, злоумышленники поехали с мужчиной на Северное кладбище, где, чтобы завладеть его автомобилем, убили и спрятали тело потерпевшего на одной из могил», — сообщили на сайте ведомства.

Тело мужчины было найдено утром 15 марта. Обоим фигурантам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». На данный момент обвиняемые заключены под стражу.

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Два жителя Пермского края подозреваются в убийстве мужчины из-за денежного долга. По версии следствия, они напали на пермяка на Северном кладбище, позже спрятав его тело на одной из могил, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ. «По версии следствия, вечером 5 марта двое мужчин назначили своему 41-летнему знакомому встречу в Перми для требования с него денежного долга. Встретившись, злоумышленники поехали с мужчиной на Северное кладбище, где, чтобы завладеть его автомобилем, убили и спрятали тело потерпевшего на одной из могил», — сообщили на сайте ведомства. Тело мужчины было найдено утром 15 марта. Обоим фигурантам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». На данный момент обвиняемые заключены под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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