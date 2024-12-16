Челябинск стал одним из самых холодных городов-миллионников

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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, климат, мороз, похолодание
Зимой в Челябинске температуры опускались до минимальных отметок Фото:

Челябинск попал в топ самых холодных городов-миллионников в 2024 году. Об этом сообщает исследование, проведенное специалистами «Яндекс погоды».

«Самые холодные миллионники страны — Новосибирск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск. Во всех этих мегаполисах в 2024 году температура по ощущениям опускалась до 36 градусов мороза», — указано в исследовании.

Специалисты указали самые холодные города и поселки в уходящем 2024 году. Так, до 64 градусов мороза падала температура в селе Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии. Это показатель температуры «по ощущениям». Ранее известный полюс холода Оймякон стал вторым с -62 градусами, Верхоянск — третьим с -61 градусом. В топ-5 попали Якутск с -53 и Нерюнгри с -43 градусами. Тем временем, минувшей зимой в Краснодаре жители ощущали всего 16 градусов мороза.

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Челябинск попал в топ самых холодных городов-миллионников в 2024 году. Об этом сообщает исследование, проведенное специалистами «Яндекс погоды». «Самые холодные миллионники страны — Новосибирск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск. Во всех этих мегаполисах в 2024 году температура по ощущениям опускалась до 36 градусов мороза», — указано в исследовании. Специалисты указали самые холодные города и поселки в уходящем 2024 году. Так, до 64 градусов мороза падала температура в селе Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии. Это показатель температуры «по ощущениям». Ранее известный полюс холода Оймякон стал вторым с -62 градусами, Верхоянск — третьим с -61 градусом. В топ-5 попали Якутск с -53 и Нерюнгри с -43 градусами. Тем временем, минувшей зимой в Краснодаре жители ощущали всего 16 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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