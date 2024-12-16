Песков рассказал, что будет с военными базами в Сирии

Песков: окончательных решений по военным базам в Сирии нет

16 декабря 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает налаживание отношений в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война в Сирии Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечая, что окончательного решения по военным базам в Сирии нет. «Сейчас окончательных решений нет [по российским базам]. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в стране», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого в РФ отмечали, что продолжают налаживать контакты с оппозицией в Сирии, захватившей власть в стране в начале декабря. Сообщалось, что под контролем России останутся две военные базы в этом регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечая, что окончательного решения по военным базам в Сирии нет. «Сейчас окончательных решений нет [по российским базам]. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в стране», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого в РФ отмечали, что продолжают налаживать контакты с оппозицией в Сирии, захватившей власть в стране в начале декабря. Сообщалось, что под контролем России останутся две военные базы в этом регионе.