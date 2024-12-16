Песков рассказал, что будет с военными базами в Сирии

Песков: окончательных решений по военным базам в Сирии нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает налаживание отношений в Сирии Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечая, что окончательного решения по военным базам в Сирии нет.

«Сейчас окончательных решений нет [по российским базам]. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в стране», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

До этого в РФ отмечали, что продолжают налаживать контакты с оппозицией в Сирии, захватившей власть в стране в начале декабря. Сообщалось, что под контролем России останутся две военные базы в этом регионе.

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Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отмечая, что окончательного решения по военным базам в Сирии нет. «Сейчас окончательных решений нет [по российским базам]. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в стране», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого в РФ отмечали, что продолжают налаживать контакты с оппозицией в Сирии, захватившей власть в стране в начале декабря. Сообщалось, что под контролем России останутся две военные базы в этом регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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