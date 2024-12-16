Россия готова принять Сирию в БРИКС

Рябков: БРИКС будет готово рассмотреть заявку Сирии при желании новых властей
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Рябков заявил о возможном присоединении Сирии к составу БРИКС
Рябков заявил о возможном присоединении Сирии к составу БРИКС Фото:

Заявка Сирии на присоединение к БРИКС будет рассмотрена, если новые власти страны подтвердят ее. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«БРИКС будет готово рассмотреть заявку Сирии при желании новых властей», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что принятие новых участников в состав организации «слишком серьезный вопрос», поэтому с этим не стоит торопиться. Процесс согласования пока находится на стадии переговоров. 

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами. Сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух своих военных объектов на территории государства. Временным главой правительства стал Мухаммед аль-Башир.

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Заявка Сирии на присоединение к БРИКС будет рассмотрена, если новые власти страны подтвердят ее. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «БРИКС будет готово рассмотреть заявку Сирии при желании новых властей», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что принятие новых участников в состав организации «слишком серьезный вопрос», поэтому с этим не стоит торопиться. Процесс согласования пока находится на стадии переговоров.  В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами. Сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух своих военных объектов на территории государства. Временным главой правительства стал Мухаммед аль-Башир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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