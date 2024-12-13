Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз

Россия ведет диалог с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух российских военных объектов на территории государства. Об этом сообщает источник ТАСС, осведомленный о деталях переговоров.
«В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии», — передает агентство слова источника. Он добавил, что перечисленные военные объекты продолжают свою работу в стандартном режиме.
Ранее стало известно, что Россия приближается к заключению договоренности с новым руководством Дамаска о сохранении своего присутствия на двух военных базах в Сирии. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, предварительно подтвердил, что РФ активно участвует в переговорах по этому вопросу.
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