Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз

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Россия ведет переговоры с Сирией по военным базам в Тартусе и Латакии
Россия ведет переговоры с Сирией по военным базам в Тартусе и Латакии Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия ведет диалог с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух российских военных объектов на территории государства. Об этом сообщает источник ТАСС, осведомленный о деталях переговоров.

«В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии», — передает агентство слова источника. Он добавил, что перечисленные военные объекты продолжают свою работу в стандартном режиме.

Ранее стало известно, что Россия приближается к заключению договоренности с новым руководством Дамаска о сохранении своего присутствия на двух военных базах в Сирии. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, предварительно подтвердил, что РФ активно участвует в переговорах по этому вопросу.

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Россия ведет диалог с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух российских военных объектов на территории государства. Об этом сообщает источник ТАСС, осведомленный о деталях переговоров. «В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии», — передает агентство слова источника. Он добавил, что перечисленные военные объекты продолжают свою работу в стандартном режиме. Ранее стало известно, что Россия приближается к заключению договоренности с новым руководством Дамаска о сохранении своего присутствия на двух военных базах в Сирии. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, предварительно подтвердил, что РФ активно участвует в переговорах по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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