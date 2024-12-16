Ученые УрФУ придумали, как сделать пиво полезным

В УрФУ сделали пиво полезнее и улучшили его вкус

16 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Сейчас ученые готовят оптимальную дозировку вещества ради лучших характеристик пива (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики, рассказали в пресс-службе вуза. По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалевой, традиционные процессы пивоварения снижают концентрацию полезных полифенолов (растительных веществ с антиоксидантными и антимикробными свойствами) в напитке. Полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле, способны снизить риск развития различных заболеваний. «Мы обнаружили, что экстракт микроводорослей хлореллы может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток», — пояснила Ковалева. Сейчас ученые работают над определением оптимальной дозировки экстракта хлореллы для достижения лучших характеристик напитка. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики, рассказали в пресс-службе вуза. По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалевой, традиционные процессы пивоварения снижают концентрацию полезных полифенолов (растительных веществ с антиоксидантными и антимикробными свойствами) в напитке. Полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле, способны снизить риск развития различных заболеваний. «Мы обнаружили, что экстракт микроводорослей хлореллы может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток», — пояснила Ковалева. Сейчас ученые работают над определением оптимальной дозировки экстракта хлореллы для достижения лучших характеристик напитка. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030».