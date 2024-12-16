Ученые УрФУ придумали, как сделать пиво полезным

В УрФУ сделали пиво полезнее и улучшили его вкус
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Сейчас ученые готовят оптимальную дозировку вещества ради лучших характеристик пива (архивное фото) Фото:

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики, рассказали в пресс-службе вуза.

По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалевой, традиционные процессы пивоварения снижают концентрацию полезных полифенолов (растительных веществ с антиоксидантными и антимикробными свойствами) в напитке. Полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле, способны снизить риск развития различных заболеваний. «Мы обнаружили, что экстракт микроводорослей хлореллы может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток», — пояснила Ковалева.

Сейчас ученые работают над определением оптимальной дозировки экстракта хлореллы для достижения лучших характеристик напитка. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030».

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Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новый метод обогащения пива полезными веществами. Ради этого в напиток добавили экстракт микроводорослей хлореллы. Это повысило антиоксидантную активность напитка, а также улучшило его ароматические и вкусовые характеристики, рассказали в пресс-службе вуза. По словам заведующей лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елены Ковалевой, традиционные процессы пивоварения снижают концентрацию полезных полифенолов (растительных веществ с антиоксидантными и антимикробными свойствами) в напитке. Полифенолы, содержащиеся в солоде и хмеле, способны снизить риск развития различных заболеваний. «Мы обнаружили, что экстракт микроводорослей хлореллы может улучшить ферментацию за счет повышения жизнеспособности дрожжевых клеток», — пояснила Ковалева. Сейчас ученые работают над определением оптимальной дозировки экстракта хлореллы для достижения лучших характеристик напитка. Исследование проводилось в рамках программы «Приоритет-2030».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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