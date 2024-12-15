15 декабря 2024

Стоимость овощей в Тюмени бьет прошлогодние рекорды

В тюменских магазинах цена на овощи перевалила за 400 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее в Тюмени подорожали помидоры
Сильнее в Тюмени подорожали помидоры Фото:

В магазинах Тюмени стоимость килограмма огурцов и помидоров превысила 450 рублей. Данные о ценах взяты с сервиса по заказу продуктов.

«Огурцы короткоплодные, тепличные. Цена за килограмм: 469 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают овощи в одном из супермаркетов Тюмени.

Помидоры также не отстают в цене. За самый дорогой килограмм томатов нужно отдать 473 рубля 69 копеек.

В конце декабря 2023 года стоимость самых дорогих огурцов доходила до 464 рублей. Помидоры в прошлом сезоне были на 136 рублей дешевле нынешней максимальной цены.

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В магазинах Тюмени стоимость килограмма огурцов и помидоров превысила 450 рублей. Данные о ценах взяты с сервиса по заказу продуктов. «Огурцы короткоплодные, тепличные. Цена за килограмм: 469 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают овощи в одном из супермаркетов Тюмени. Помидоры также не отстают в цене. За самый дорогой килограмм томатов нужно отдать 473 рубля 69 копеек. В конце декабря 2023 года стоимость самых дорогих огурцов доходила до 464 рублей. Помидоры в прошлом сезоне были на 136 рублей дешевле нынешней максимальной цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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