Стоимость овощей в Тюмени бьет прошлогодние рекорды

Сильнее в Тюмени подорожали помидоры
В магазинах Тюмени стоимость килограмма огурцов и помидоров превысила 450 рублей. Данные о ценах взяты с сервиса по заказу продуктов.
«Огурцы короткоплодные, тепличные. Цена за килограмм: 469 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают овощи в одном из супермаркетов Тюмени.
Помидоры также не отстают в цене. За самый дорогой килограмм томатов нужно отдать 473 рубля 69 копеек.
В конце декабря 2023 года стоимость самых дорогих огурцов доходила до 464 рублей. Помидоры в прошлом сезоне были на 136 рублей дешевле нынешней максимальной цены.
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