Бастрыкин поставил на контроль устройство «зебры» в Копейске, где погиб ребенок

Бастрыкин поручил проверить переход в Копейске, где погиб ребенок

Александр Бастрыкин проконтролирует обеспечение безопасности жителей Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль обеспечение безопасности перехода через дорогу в Копейске, городе-спутнике Челябинска, где насмерть сбили ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о переходе через дорогу на улице Одесской, где насмерть сбили ребенка.

В пресс-службе СКР уточнили, что в приемную к Бастрыкину обратилась местная жительница и сообщила о нарушении прав жителей частного сектора на улице Одесской. Здесь нет регулируемого пешеходного перехода, поэтому детям приходится перебегать дорогу по пути к школе. Кроме того, жители отмечают большое количество бродячих собак, которые часто выгоняют людей на проезжую часть. Обращения копейчан в мэрию результатов не принесли.

Иномарка насмерть сбила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу со старшим братом на улице Одесской, 8 декабря. Жители рассказали, что много лет просили обустроить здесь безопасный переход через дорогу. В областной ГИБДД предложили оборудовать здесь «лежачих полицейских».