В Копейске много лет просили обезопасить переход, где насмерть сбили ребенка

Жители давно просили сделать пешеходный переход и освещение на дороге до школы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, уже несколько лет просили власти оборудовать пешеходный переход с освещением по пути к школе, где 8 декабря насмерть сбили ребенка. Ранее здесь уже сбивали людей.

«Не первый год мы обращаемся сюда, чтобы нашим детям сделали безопасный путь. К сожалению сегодня сбили ребенка насмерть на том злополучном месте», — рассказала жительница Копейска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что мэрия Копейска обещала обезопасить дорогу к школе еще перед 1 сентября 2023 года, однако ничего сделано не было. В декабре 2023 года на этом месте также сбили ребенка.

«Если бы было освещение и пешеходный переход, этого бы не случилось. Прошу, помогите нам, у наших детей нет безопасного пути до школы», — продублировала она прошлогоднее сообщение властям.

По словам местных жителей, тогда у них попросили номер телефона для ГИБДД, но с ними так никто и не связался. Иномарка насмерть сбила 10-летнего мальчика в минувшее воскресенье, 8 декабря. Он переходил дорогу со старшим братом возле дома №6а по улице Одесской.