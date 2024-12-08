08 декабря 2024

В Копейске много лет просили обезопасить переход, где насмерть сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, автодорога м5
Жители давно просили сделать пешеходный переход и освещение на дороге до школы (архивное фото) Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, уже несколько лет просили власти оборудовать пешеходный переход с освещением по пути к школе, где 8 декабря насмерть сбили ребенка. Ранее здесь уже сбивали людей.

«Не первый год мы обращаемся сюда, чтобы нашим детям сделали безопасный путь. К сожалению сегодня сбили ребенка насмерть на том злополучном месте», — рассказала жительница Копейска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что мэрия Копейска обещала обезопасить дорогу к школе еще перед 1 сентября 2023 года, однако ничего сделано не было. В декабре 2023 года на этом месте также сбили ребенка.

«Если бы было освещение и пешеходный переход, этого бы не случилось. Прошу, помогите нам, у наших детей нет безопасного пути до школы», — продублировала она прошлогоднее сообщение властям.

По словам местных жителей, тогда у них попросили номер телефона для ГИБДД, но с ними так никто и не связался. Иномарка насмерть сбила 10-летнего мальчика в минувшее воскресенье, 8 декабря. Он переходил дорогу со старшим братом возле дома №6а по улице Одесской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Копейска, города-спутника Челябинска, уже несколько лет просили власти оборудовать пешеходный переход с освещением по пути к школе, где 8 декабря насмерть сбили ребенка. Ранее здесь уже сбивали людей. «Не первый год мы обращаемся сюда, чтобы нашим детям сделали безопасный путь. К сожалению сегодня сбили ребенка насмерть на том злополучном месте», — рассказала жительница Копейска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что мэрия Копейска обещала обезопасить дорогу к школе еще перед 1 сентября 2023 года, однако ничего сделано не было. В декабре 2023 года на этом месте также сбили ребенка. «Если бы было освещение и пешеходный переход, этого бы не случилось. Прошу, помогите нам, у наших детей нет безопасного пути до школы», — продублировала она прошлогоднее сообщение властям. По словам местных жителей, тогда у них попросили номер телефона для ГИБДД, но с ними так никто и не связался. Иномарка насмерть сбила 10-летнего мальчика в минувшее воскресенье, 8 декабря. Он переходил дорогу со старшим братом возле дома №6а по улице Одесской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...