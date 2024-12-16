Почему в Челябинске студии сдаются почти как однокомнатное жилье

В Челябинске разрыв в цене между арендными «однушками» и квартирами-студиями составляет 10%. На данный момент студии можно снять за 25 тысяч рублей, а однокомнатное жилье — за 27 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске арендное однокомнатное жилье по цене лишь на 10% обгоняет квартиры-студии. Однокомнатные квартиры в Челябинске стоят 24,8 тысячи рублей в месяц, студии — 27,3 тысячи рублей в месяц», — сообщается на сайте «Циан Аналитика».
Как объясняют челябинские риелторы, студии зачастую располагаются в современных ЖК комфорт- или бизнес-класса, в то время как «однушки» есть в зданиях всех периодов строительства. Именно за счет более современных студий уровень их арендных ставок в Челябинске сопоставим с полноценными квартирами. И это несмотря на то, что площадь типовой студии заметно меньше стандартной «однушки». Чаще всего площадь студии в среднем составляет 27 квадратных метров, а однокомнатное жилье — 37 «квадратов».
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