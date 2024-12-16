После трагедии с ребенком в Кургане полпред Жога дал важное указание

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. Эта тема была поднята им на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщил URA.RU участник встречи.
«Полпред еще раз напомнил, что важно следить за безопасностью детей на водоемах и в местах общественного скопления, проводить профилактические беседы с юными уральцами и их родителями. Это было сделано после того, как в Курганской области утонул ребенок», — поделился источник.
Школьник погиб 7 декабря: мальчик вышел с друзьями играть на реку Исеть и провалился под лед. Местные жители сумели достать ребенка из воды, но реанимировать его не удалось.
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