После трагедии с ребенком в Кургане полпред Жога дал важное указание

Артем Жога поручил следить за безопасностью юных уральцев
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Артем Жога посетил филиал фонда "Защитники Отечества". Тюмень, жога артем
ЧП в Кургане Артема Жогу по-настоящему обеспокоило Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. Эта тема была поднята им на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщил URA.RU участник встречи.

«Полпред еще раз напомнил, что важно следить за безопасностью детей на водоемах и в местах общественного скопления, проводить профилактические беседы с юными уральцами и их родителями. Это было сделано после того, как в Курганской области утонул ребенок», — поделился источник.

Школьник погиб 7 декабря: мальчик вышел с друзьями играть на реку Исеть и провалился под лед. Местные жители сумели достать ребенка из воды, но реанимировать его не удалось.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности детей. Эта тема была поднята им на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщил URA.RU участник встречи. «Полпред еще раз напомнил, что важно следить за безопасностью детей на водоемах и в местах общественного скопления, проводить профилактические беседы с юными уральцами и их родителями. Это было сделано после того, как в Курганской области утонул ребенок», — поделился источник. Школьник погиб 7 декабря: мальчик вышел с друзьями играть на реку Исеть и провалился под лед. Местные жители сумели достать ребенка из воды, но реанимировать его не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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