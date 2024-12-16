Мэрия Кургана объявила, когда в одном из парков откроют каток

Мэрия Кургана объявила, что каток в Детском парке откроется 18 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток откроется для всех горожан 18 декабря
Каток откроется для всех горожан 18 декабря Фото:

В Детском парке Кургана 18 декабря состоится открытие катка. Организаторы обещают торжественную атмосферу с музыкой, песнями и танцами, приглашая всех желающих провести незабываемый день на льду. Торжественная часть начнется в 18:00. Об этом сообщила администрация Кургана.

«18 декабря в 18:00 состоится открытие катка в Детском парке. Всех желающих приглашают провести незабываемый день на льду в кругу друзей и семьи», — указано в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме музыкального сопровождения, на открытии катка выступят профессиональные фигуристы. Их выступления добавят празднику особого очарования и станут одним из ярких моментов программы.

Открытие катка в Детском парке Кургана является частью широкой программы новогодних мероприятий, организованных местной администрацией. Власти города решили сосредоточить усилия на создании праздничной атмосферы, украшая главные площади и парки, включая установку ледовых городков и новогодних украшений, чтобы предоставить жителям возможность для семейного отдыха и развлечений в преддверии Нового года.

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В Детском парке Кургана 18 декабря состоится открытие катка. Организаторы обещают торжественную атмосферу с музыкой, песнями и танцами, приглашая всех желающих провести незабываемый день на льду. Торжественная часть начнется в 18:00. Об этом сообщила администрация Кургана. «18 декабря в 18:00 состоится открытие катка в Детском парке. Всех желающих приглашают провести незабываемый день на льду в кругу друзей и семьи», — указано в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Кроме музыкального сопровождения, на открытии катка выступят профессиональные фигуристы. Их выступления добавят празднику особого очарования и станут одним из ярких моментов программы. Открытие катка в Детском парке Кургана является частью широкой программы новогодних мероприятий, организованных местной администрацией. Власти города решили сосредоточить усилия на создании праздничной атмосферы, украшая главные площади и парки, включая установку ледовых городков и новогодних украшений, чтобы предоставить жителям возможность для семейного отдыха и развлечений в преддверии Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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