На участке прорвало трубу (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 16 декабря на улице Шефской легковушка провалилась под асфальт. На месте работают сотрудники полиции и скорой медпомощи. Об этом рассказал очевидец.
«На Шефской машина провалилась под асфальт», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, одну из труб прорвало, что привело к сильному пару из ямы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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