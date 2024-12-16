В Екатеринбурге машина провалилась под асфальт. Фото, видео

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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, коммунальная авария, жкх, горячая вода, яма на дороге, прорыв трубы, дыра в асфальте, пар
На участке прорвало трубу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 декабря на улице Шефской легковушка провалилась под асфальт. На месте работают сотрудники полиции и скорой медпомощи. Об этом рассказал очевидец.

«На Шефской машина провалилась под асфальт», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, одну из труб прорвало, что привело к сильному пару из ямы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге вечером 16 декабря на улице Шефской легковушка провалилась под асфальт. На месте работают сотрудники полиции и скорой медпомощи. Об этом рассказал очевидец. «На Шефской машина провалилась под асфальт», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, одну из труб прорвало, что привело к сильному пару из ямы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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