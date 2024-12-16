В Екатеринбурге машина провалилась под асфальт. Фото, видео

16 декабря 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

На участке прорвало трубу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 16 декабря на улице Шефской легковушка провалилась под асфальт. На месте работают сотрудники полиции и скорой медпомощи. Об этом рассказал очевидец. «На Шефской машина провалилась под асфальт», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, одну из труб прорвало, что привело к сильному пару из ямы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит. telegram-канал «Бандитский центр» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 16 декабря на улице Шефской легковушка провалилась под асфальт. На месте работают сотрудники полиции и скорой медпомощи. Об этом рассказал очевидец. «На Шефской машина провалилась под асфальт», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, одну из труб прорвало, что привело к сильному пару из ямы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.