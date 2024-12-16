Офицер из Челябинска попал под санкции Евросоюза

16 декабря 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Полковник из Челябинска попал в 15-й пакет санкций ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Офицер из Челябинска стал одной из персон, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится 16 декабря на официальном сайте объединения стран. «Денис Смольянинов — полковник ГРУ (Главное разведывательное управление). Место рождения Челябинск», — говорится в описании к документу. ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России, а также физических и юридических лиц из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицер из Челябинска стал одной из персон, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится 16 декабря на официальном сайте объединения стран. «Денис Смольянинов — полковник ГРУ (Главное разведывательное управление). Место рождения Челябинск», — говорится в описании к документу. ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России, а также физических и юридических лиц из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.