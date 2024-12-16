Офицер из Челябинска попал под санкции Евросоюза

Офицер из Челябинска стал одной из персон, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится 16 декабря на официальном сайте объединения стран.
«Денис Смольянинов — полковник ГРУ (Главное разведывательное управление). Место рождения Челябинск», — говорится в описании к документу.
ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России, а также физических и юридических лиц из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.
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