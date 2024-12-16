Офицер из Челябинска попал под санкции Евросоюза

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Пресс-конференция в ТАСС-Урал по форуму "Армия-2018". Екатеринбург, армия, полковник, погоны, флаг россии, звание
Полковник из Челябинска попал в 15-й пакет санкций ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Офицер из Челябинска стал одной из персон, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится 16 декабря на официальном сайте объединения стран.

«Денис Смольянинов — полковник ГРУ (Главное разведывательное управление). Место рождения Челябинск», — говорится в описании к документу.

ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России, а также физических и юридических лиц из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.

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Офицер из Челябинска стал одной из персон, которые попали в 15-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится 16 декабря на официальном сайте объединения стран. «Денис Смольянинов — полковник ГРУ (Главное разведывательное управление). Место рождения Челябинск», — говорится в описании к документу. ЕС и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Спустя более двух лет готов уже 15-й пакет ограничительных мер. На этот раз ограничения направлены в адрес 84 лиц и компаний России, а также физических и юридических лиц из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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