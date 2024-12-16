Путин заявил, что возможности российских паралимпийцев безграничны

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Владимир Путин выступил на награждении участников Паралимпиады в Париже
Владимир Путин выступил на награждении участников Паралимпиады в Париже Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Российские спортсмены достойно проявили себя на Паралимпийских играх в Париже. Их возможности безграничны. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на вручении наград спортсменам в Большом Кремлевском дворце. 

«Зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны», — сообщил Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что РФ и дальше будет делать все, чтобы паралимпийцы продолжили участие в соревнованиях. 

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Российские спортсмены достойно проявили себя на Паралимпийских играх в Париже. Их возможности безграничны. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на вручении наград спортсменам в Большом Кремлевском дворце.  «Зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны», — сообщил Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что РФ и дальше будет делать все, чтобы паралимпийцы продолжили участие в соревнованиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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