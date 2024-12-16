Путин заявил, что возможности российских паралимпийцев безграничны

Российские спортсмены достойно проявили себя на Паралимпийских играх в Париже. Их возможности безграничны. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на вручении наград спортсменам в Большом Кремлевском дворце.
«Зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны», — сообщил Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что РФ и дальше будет делать все, чтобы паралимпийцы продолжили участие в соревнованиях.
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