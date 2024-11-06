Полпреду Жоге провели экскурсию по производству дронов «Упырей». Фото

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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, пропеллер, дрон, жога артем, руки жоги
Жога обсудил перспективы разработки новых образцов техники Фото:

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил предприятие «УралДронЗавод» в Свердловской области, где осмотрел производство FPV-дронов «Упырь». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Дрон „Упырь“ родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство „Упырей“ будет развиваться», — сказал Жога.

Помимо осмотра предприятия, полпред обсудил с командой разработчиков возможности обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также перспективы разработки новых образцов техники. В частности, на предприятии ведется работа над созданием тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовых отрядов.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

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Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил предприятие «УралДронЗавод» в Свердловской области, где осмотрел производство FPV-дронов «Упырь». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Дрон „Упырь“ родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство „Упырей“ будет развиваться», — сказал Жога. Помимо осмотра предприятия, полпред обсудил с командой разработчиков возможности обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также перспективы разработки новых образцов техники. В частности, на предприятии ведется работа над созданием тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовых отрядов. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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