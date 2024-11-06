Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил предприятие «УралДронЗавод» в Свердловской области, где осмотрел производство FPV-дронов «Упырь». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Дрон „Упырь“ родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство „Упырей“ будет развиваться», — сказал Жога.
Помимо осмотра предприятия, полпред обсудил с командой разработчиков возможности обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также перспективы разработки новых образцов техники. В частности, на предприятии ведется работа над созданием тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовых отрядов.
FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
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