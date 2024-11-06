Полпреду Жоге провели экскурсию по производству дронов «Упырей». Фото

06 ноября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Жога обсудил перспективы разработки новых образцов техники Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил предприятие «УралДронЗавод» в Свердловской области, где осмотрел производство FPV-дронов «Упырь». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Дрон „Упырь“ родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство „Упырей“ будет развиваться», — сказал Жога. Помимо осмотра предприятия, полпред обсудил с командой разработчиков возможности обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также перспективы разработки новых образцов техники. В частности, на предприятии ведется работа над созданием тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовых отрядов. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU. Фото: пресс-служба полпредства УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил предприятие «УралДронЗавод» в Свердловской области, где осмотрел производство FPV-дронов «Упырь». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Дрон „Упырь“ родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство „Упырей“ будет развиваться», — сказал Жога. Помимо осмотра предприятия, полпред обсудил с командой разработчиков возможности обмена опытом между уральскими и донецкими специалистами, а также перспективы разработки новых образцов техники. В частности, на предприятии ведется работа над созданием тяжелого дрона «Бердыш», предназначенного для поддержки штурмовых отрядов. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Беспилотник также презентовали президенту РФ Владимиру Путину. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.