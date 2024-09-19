Путину презентовали уральский дрон «Упырь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство fpv-дрона Упырь. Екатеринбург, fpv дрон, фпв дрон, дрон упырь, сборка фпв дрона, производство квадрокоптеров
Дроны начали собирать в сентябре 2022-го Фото:

Президенту России Владимиру Путину презентовали FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Сегодня [19 сентября] в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем Владимиру Путину был продемонстрирован FPV-дрон „Упырь“» — следует из сообщения. Мероприятие проходило в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга. Путина сопровождали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник главы государства Алексей Дюмин, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и заместители руководителя администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту России Владимиру Путину презентовали FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Сегодня [19 сентября] в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем Владимиру Путину был продемонстрирован FPV-дрон „Упырь“» — следует из сообщения. Мероприятие проходило в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга. Путина сопровождали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник главы государства Алексей Дюмин, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и заместители руководителя администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...