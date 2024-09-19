Путину презентовали уральский дрон «Упырь»

19 сентября 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Дроны начали собирать в сентябре 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президенту России Владимиру Путину презентовали FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Сегодня [19 сентября] в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем Владимиру Путину был продемонстрирован FPV-дрон „Упырь“» — следует из сообщения. Мероприятие проходило в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга. Путина сопровождали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник главы государства Алексей Дюмин, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и заместители руководителя администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину презентовали FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками при поддержке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Сегодня [19 сентября] в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем Владимиру Путину был продемонстрирован FPV-дрон „Упырь“» — следует из сообщения. Мероприятие проходило в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга. Путина сопровождали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник главы государства Алексей Дюмин, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и заместители руководителя администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан-энтузиастов. Он уникален благодаря системе ретрансляции и возможности подрыва в воздухе. Одним из авторов этого проекта является бизнесмен из Екатеринбурга. Устройства начали собирать в сентябре 2022 года. Подробнее об истории создания дрона — в материале URA.RU.