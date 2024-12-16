Shot: Лариса Долина рискует лишиться квартиры из-за санкций ЕС

После попадания в санкционный список певица Лариса Долина рискует остаться без квартиры в латвийской Юрмале. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Ларисе Долиной грозит потеря еще одной квартиры. Из-за санкций ЕС певица может лишиться своего элитного жилья в латвийской Юрмале», — говорится в публикации. Ранее эту недвижимость пытались «выкрасть» мошенники, но безуспешно.
Квартира находится в «Янтарной резиденции» на побережье Рижского залива. Долина купила ее в 2011 году, утверждает Shot. Всего певица владеет двумя объектами, они стоят примерно 90 млн рублей.
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