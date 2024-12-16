Shot: Лариса Долина рискует лишиться квартиры из-за санкций ЕС

Shot: Лариса Долина рискует лишиться квартиру из-за санкций ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина ранее попала в санкционный список ЕС
Лариса Долина ранее попала в санкционный список ЕС Фото:
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После попадания в санкционный список певица Лариса Долина рискует остаться без квартиры в латвийской Юрмале. Об этом пишет telegram-канал Shot. 

«Ларисе Долиной грозит потеря еще одной квартиры. Из-за санкций ЕС певица может лишиться своего элитного жилья в латвийской Юрмале», — говорится в публикации. Ранее эту недвижимость пытались «выкрасть» мошенники, но безуспешно. 

Квартира находится в «Янтарной резиденции» на побережье Рижского залива. Долина купила ее в 2011 году, утверждает Shot. Всего певица владеет двумя объектами, они стоят примерно 90 млн рублей.  

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После попадания в санкционный список певица Лариса Долина рискует остаться без квартиры в латвийской Юрмале. Об этом пишет telegram-канал Shot.  «Ларисе Долиной грозит потеря еще одной квартиры. Из-за санкций ЕС певица может лишиться своего элитного жилья в латвийской Юрмале», — говорится в публикации. Ранее эту недвижимость пытались «выкрасть» мошенники, но безуспешно.  Квартира находится в «Янтарной резиденции» на побережье Рижского залива. Долина купила ее в 2011 году, утверждает Shot. Всего певица владеет двумя объектами, они стоят примерно 90 млн рублей.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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