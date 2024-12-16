Водители скорой помощи уволились всем коллективом в Чебаркуле

Водители написали заявления об увольнении из-за низких зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители скорой помощи районной больницы города Чебаркуля Челябинской области написали заявления об увольнении всем коллективом из-за низких зарплат. Об этом они сообщили 16 декабря.

«Накипело: водители скорой помощи районной больницы Чебаркуля уволились всем коллективом. В связи с мизерной заработной платой и наплевательскому отношению администрации и руководства к нелегкому труду», — сообщили в сообществе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте».

В своем обращении, который они назвали крик души, водители сообщают, что работают по 12 часов в сутки, зарабатывая при этом максимум 25 тысяч рублей. Сотрудники СМП уточнили, что им не платят в полном объеме сверхурочные, мащины постоянно требуют ремонта. Кроме того, водители часто выполняют обязанности санитаров и помогают выносить пациентов, срывая спины.

«Специфика работы водителя скорой помощи требует значительной моральной выдержки и физической выносливости. Это жизненно важный, ответственный и тяжелый ежедневный труд, который совсем обесценен! Сейчас ни одна бригада скорой не сможет выехать на вызов», — заявили водители в своем обращении, приложив восемь заявлений об увольнении.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава. Ответ будет опубликован после его получения.