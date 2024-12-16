В новогодние праздники Нижневартовская районная больницав ХМАО будет работать по особому графику. Власти Нижневартовского района сообщили, что скорая помощь и стационар будут функционировать в круглосуточном режиме.
«Стационар и отделение скорой медицинской помощи Нижневартовской районной больницы будут работать круглосуточно в новогодние праздники. С 28 декабря по 8 января приём пациентов будет организован по сокращенному графику, а 31 декабря, 1, 4, 7 и 8 января станут нерабочими днями», — указано в объявлении мэрии на официальном сайте.
График работы Нижневартовской районной больницы в новогодние праздники:
- 28 декабря 2024 года: с 08:00 до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00)
- 30 декабря 2024 года: с 08:00 до 12:00
- 31 декабря 2024 года: нерабочий день
- 1 января 2025 года: нерабочий день
- 2 января 2025 года: с 10:00 до 12:00 (терапевт, педиатр)
- 3 января 2025 года: с 08:00 до 12:00 (гинеколог, стоматолог, травматолог-ортопед, терапевт, педиатр, рентген-кабинет, процедурный кабинет, регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, контакт-центр)
- 4 января 2025 года: нерабочий день
- 5 января 2025 года: с 10:00 до 12:00 (терапевт, педиатр)
- 6 января 2025 года: с 08:00 до 12:00 (гинеколог, стоматолог, травматолог-ортопед, терапевт, педиатр, рентген-кабинет, процедурный кабинет, регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, контакт-центр)
- 7 января 2025 года: нерабочий день
- 8 января 2025 года: нерабочий день
- 9 января 2025 года: обычный режим работы
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе запущен маршрут автобуса из Нижневартовска в деревню Соснина. Транспорт будет ходить по обустроенной зимней дороге.
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