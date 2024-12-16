В ХМАО раскрыли график работы районной больницы в новогодние праздники. Список

Нижневартовская районная больница утвердила график работы в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и стационар Нижневартовской районной больницы будут работать круглосуточно в Новый год
Скорая помощь и стационар Нижневартовской районной больницы будут работать круглосуточно в Новый год Фото:

В новогодние праздники Нижневартовская районная больницав ХМАО будет работать по особому графику. Власти Нижневартовского района сообщили, что скорая помощь и стационар будут функционировать в круглосуточном режиме.

«Стационар и отделение скорой медицинской помощи Нижневартовской районной больницы будут работать круглосуточно в новогодние праздники. С 28 декабря по 8 января приём пациентов будет организован по сокращенному графику, а 31 декабря, 1, 4, 7 и 8 января станут нерабочими днями», — указано в объявлении мэрии на официальном сайте.

График работы Нижневартовской районной больницы в новогодние праздники:

  • 28 декабря 2024 года: с 08:00 до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00)
  • 30 декабря 2024 года: с 08:00 до 12:00
  • 31 декабря 2024 года: нерабочий день
  • 1 января 2025 года: нерабочий день
  • 2 января 2025 года: с 10:00 до 12:00 (терапевт, педиатр)
  • 3 января 2025 года: с 08:00 до 12:00 (гинеколог, стоматолог, травматолог-ортопед, терапевт, педиатр, рентген-кабинет, процедурный кабинет, регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, контакт-центр)
  • 4 января 2025 года: нерабочий день
  • 5 января 2025 года: с 10:00 до 12:00 (терапевт, педиатр)
  • 6 января 2025 года: с 08:00 до 12:00 (гинеколог, стоматолог, травматолог-ортопед, терапевт, педиатр, рентген-кабинет, процедурный кабинет, регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, контакт-центр)
  • 7 января 2025 года: нерабочий день
  • 8 января 2025 года: нерабочий день
  • 9 января 2025 года: обычный режим работы

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе запущен маршрут автобуса из Нижневартовска в деревню Соснина. Транспорт будет ходить по обустроенной зимней дороге.

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В новогодние праздники Нижневартовская районная больницав ХМАО будет работать по особому графику. Власти Нижневартовского района сообщили, что скорая помощь и стационар будут функционировать в круглосуточном режиме. «Стационар и отделение скорой медицинской помощи Нижневартовской районной больницы будут работать круглосуточно в новогодние праздники. С 28 декабря по 8 января приём пациентов будет организован по сокращенному графику, а 31 декабря, 1, 4, 7 и 8 января станут нерабочими днями», — указано в объявлении мэрии на официальном сайте. График работы Нижневартовской районной больницы в новогодние праздники: Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе запущен маршрут автобуса из Нижневартовска в деревню Соснина. Транспорт будет ходить по обустроенной зимней дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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