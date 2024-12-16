Названо имя тренера курганского «Зауралья», который заменит Звягина

Курганских хоккеистов временно будет тренировать Седунов
© Служба новостей «URA.RU»
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У курганских хоккеистов меняется тренер
У курганских хоккеистов меняется тренер Фото:

После ухода с поста главного тренера курганского хоккейного клуба «Зауралье» исполняющим его обязанности станет Петр Седунов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к клубу. 

«Звягин отправлен в отставку после серии неудачных игр. Исполняющим обязанности главного тренера „Зауралья“ станет Петр Седунов», — рассказали URA.RU инсайдеры.

Ранее URA.RU писало, что главный тренер Михаил Звягин покидает хоккейный клуб «Зауралье». Михаил Звягин проработал в клубе более пяти лет и за это время добился значительных успехов.

Звягин уже покидал свой пост. Сотрудничество с клубом было прекращено со 2 февраля 2018 года по инициативе самого Звягина.

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После ухода с поста главного тренера курганского хоккейного клуба «Зауралье» исполняющим его обязанности станет Петр Седунов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к клубу.  «Звягин отправлен в отставку после серии неудачных игр. Исполняющим обязанности главного тренера „Зауралья“ станет Петр Седунов», — рассказали URA.RU инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что главный тренер Михаил Звягин покидает хоккейный клуб «Зауралье». Михаил Звягин проработал в клубе более пяти лет и за это время добился значительных успехов. Звягин уже покидал свой пост. Сотрудничество с клубом было прекращено со 2 февраля 2018 года по инициативе самого Звягина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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