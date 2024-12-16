Бундестаг отказал в доверии канцлеру, Шольц рискует потерять пост

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Шольц может потерять пост Канцлера ФРГ Фото:

Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии.

«Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС. Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года.

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Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии. «Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС. Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов. Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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