Бундестаг отказал в доверии канцлеру, Шольц рискует потерять пост

Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии.
«Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС. Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов.
Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.