Бундестаг отказал в доверии канцлеру, Шольц рискует потерять пост

16 декабря 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Шольц может потерять пост Канцлера ФРГ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии. «Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС. Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов. Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии. «Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС. Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов. Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года.