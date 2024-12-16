На Украине похвастались лазерным оружием, сбивающим самолеты

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На Украине работают над развитием дрона-«матки», заявил Сухаревский
На Украине работают над развитием дрона-«матки», заявил Сухаревский Фото:

Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, которое используется для перехвата воздушных целей, в частности, для сбивания самолетов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский.

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — передает слова Сухаревского украинское издание «УНИАН». Он добавил, что лазерное оружие способно сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Сухаревский также поделился информацией о новом украинском дроне-»матке», который способен нести два легких ударных дрона FPV. Эти БПЛА имеют радиус действия более 70 километров, что позволяет эффективно поражать противника, заключил командующий ВСУ.

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Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, которое используется для перехвата воздушных целей, в частности, для сбивания самолетов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский. «Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер», — передает слова Сухаревского украинское издание «УНИАН». Он добавил, что лазерное оружие способно сбивать самолеты на высоте более двух километров. Сухаревский также поделился информацией о новом украинском дроне-»матке», который способен нести два легких ударных дрона FPV. Эти БПЛА имеют радиус действия более 70 километров, что позволяет эффективно поражать противника, заключил командующий ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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