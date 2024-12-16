Трамп призвал Зеленского готовиться к подписанию мира с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовится к подписанию мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что получил от Киева сигналы о желании завершить конфликт.
«Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что получил от украинской стороны «сигналы о желании прекратить конфликт», и выразил намерение связаться с российским президентом для обсуждения возможностей мирного урегулирования.
Советники Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинскими лидерами пути разрешения конфликта с Россией. Однако команда Трампа пока не предоставила Киеву ни общего, ни конкретного плана. Ожидается, что работа над стратегией продолжится после вступления Трампа в должность.
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