Трамп призвал Зеленского готовиться к подписанию мира с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп готовит Зеленского к достижению соглашения с Путиным
Трамп готовит Зеленского к достижению соглашения с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовится к подписанию мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что получил от Киева сигналы о желании завершить конфликт.

«Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что получил от украинской стороны «сигналы о желании прекратить конфликт», и выразил намерение связаться с российским президентом для обсуждения возможностей мирного урегулирования.

Советники Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинскими лидерами пути разрешения конфликта с Россией. Однако команда Трампа пока не предоставила Киеву ни общего, ни конкретного плана. Ожидается, что работа над стратегией продолжится после вступления Трампа в должность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовится к подписанию мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что получил от Киева сигналы о желании завершить конфликт. «Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что получил от украинской стороны «сигналы о желании прекратить конфликт», и выразил намерение связаться с российским президентом для обсуждения возможностей мирного урегулирования. Советники Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинскими лидерами пути разрешения конфликта с Россией. Однако команда Трампа пока не предоставила Киеву ни общего, ни конкретного плана. Ожидается, что работа над стратегией продолжится после вступления Трампа в должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...