Стала известна личность девушки, которую зарезал маньяк в Ростове

От рук ростовского маньяка погибла 21-летняя девушка по имени Ульяна. Журналисты выяснили, что она переехала в регион из Якутии.
«Погибшая — 21-летняя Ульяна. Последние три года девушка жила в Ростове, куда переехала из Якутии после окончания школы. Она работала и пыталась поступить на сестринское дело в РостГМУ», — передает telegram-канал Mash.
Владислав Кузнецов напал на девушку в подъезде дома. Маньяк ударил Ульяну ножом больше 10 раз. Пострадавшая от полученных ранений скончалась в больнице, передает телеканал 360. Местный житель также совершила нападение на подростка.
Силовики задержали злоумышленника по горячим следам. Он пока отказывается разговаривать со следствием.
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