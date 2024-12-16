16 декабря 2024

Стала известна личность девушки, которую зарезал маньяк в Ростове

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник совершал нападения с ножом
Злоумышленник совершал нападения с ножом Фото:

От рук ростовского маньяка погибла 21-летняя девушка по имени Ульяна. Журналисты выяснили, что она переехала в регион из Якутии.

«Погибшая — 21-летняя Ульяна. Последние три года девушка жила в Ростове, куда переехала из Якутии после окончания школы. Она работала и пыталась поступить на сестринское дело в РостГМУ», — передает telegram-канал Mash.

Владислав Кузнецов напал на девушку в подъезде дома. Маньяк ударил Ульяну ножом больше 10 раз. Пострадавшая от полученных ранений скончалась в больнице, передает телеканал 360. Местный житель также совершила нападение на подростка.

Силовики задержали злоумышленника по горячим следам. Он пока отказывается разговаривать со следствием.

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От рук ростовского маньяка погибла 21-летняя девушка по имени Ульяна. Журналисты выяснили, что она переехала в регион из Якутии. «Погибшая — 21-летняя Ульяна. Последние три года девушка жила в Ростове, куда переехала из Якутии после окончания школы. Она работала и пыталась поступить на сестринское дело в РостГМУ», — передает telegram-канал Mash. Владислав Кузнецов напал на девушку в подъезде дома. Маньяк ударил Ульяну ножом больше 10 раз. Пострадавшая от полученных ранений скончалась в больнице, передает телеканал 360. Местный житель также совершила нападение на подростка. Силовики задержали злоумышленника по горячим следам. Он пока отказывается разговаривать со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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