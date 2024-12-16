В Курганской области по вине пьяных водителей погибли десятки человек

С начала года в Курганской области по вине пьяных водителей совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«Водители в состоянии опьянения продолжают представлять угрозу для всех участников дорожного движения. С начала года по их вине, а также по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы», — сказано в telegram-канале полиция Курганской области.
Кроме того, 14 и 15 декабря в результате массовых проверок автоинспекторы задержали 24 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, включая тех, кто отказался проходить освидетельствование. Двое водителей, уже пойманных за вождение в нетрезвом виде, повторно сели за руль. Их действия квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Материалы переданы в органы дознания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка.
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