16 декабря 2024

В Курганской области по вине пьяных водителей погибли десятки человек

С начала года в Курганской области по вине пьяных водителей совершено 90 ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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По вине пьяных водителей совершено 90 ДТП
По вине пьяных водителей совершено 90 ДТП Фото:

С начала года в Курганской области по вине пьяных водителей совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«Водители в состоянии опьянения продолжают представлять угрозу для всех участников дорожного движения. С начала года по их вине, а также по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы», — сказано в telegram-канале полиция Курганской области.

Кроме того, 14 и 15 декабря в результате массовых проверок автоинспекторы задержали 24 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, включая тех, кто отказался проходить освидетельствование. Двое водителей, уже пойманных за вождение в нетрезвом виде, повторно сели за руль. Их действия квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Материалы переданы в органы дознания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка.

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С начала года в Курганской области по вине пьяных водителей совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы. Об этом сообщает полиция Курганской области. «Водители в состоянии опьянения продолжают представлять угрозу для всех участников дорожного движения. С начала года по их вине, а также по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, совершено 90 ДТП. В этих авариях 21 человек погиб и 127 получили различные травмы», — сказано в telegram-канале полиция Курганской области. Кроме того, 14 и 15 декабря в результате массовых проверок автоинспекторы задержали 24 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, включая тех, кто отказался проходить освидетельствование. Двое водителей, уже пойманных за вождение в нетрезвом виде, повторно сели за руль. Их действия квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Материалы переданы в органы дознания. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в ДТП погибли четыре человека. Авария произошла 12 декабря в Кетовском округе недалеко от поворота на деревню Логоушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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