16 декабря 2024

Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень самостоятельного обеспечения продовольствием в странах ЕАЭС составляет 93%, заявил Мишустин
Уровень самостоятельного обеспечения продовольствием в странах ЕАЭС составляет 93%, заявил Мишустин Фото:

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли высокого уровня самообеспечения продовольствием, который составляет 93%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, внутренние потребности страны полностью покрыты.

«Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц», — сказал Мишустин в интервью «Российской газете». Он отметил, что за 10 лет существования союза объем производства сельхозпродукции в странах значительно увеличился.

Мишустин также подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодополняемому сотрудничеству государств ЕАЭС и координированным действиям на всех уровнях управления. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил премьер.

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли высокого уровня самообеспечения продовольствием, который составляет 93%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, внутренние потребности страны полностью покрыты. «Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц», — сказал Мишустин в интервью «Российской газете». Он отметил, что за 10 лет существования союза объем производства сельхозпродукции в странах значительно увеличился. Мишустин также подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодополняемому сотрудничеству государств ЕАЭС и координированным действиям на всех уровнях управления. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил премьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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