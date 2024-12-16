Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли высокого уровня самообеспечения продовольствием, который составляет 93%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, внутренние потребности страны полностью покрыты.
«Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц», — сказал Мишустин в интервью «Российской газете». Он отметил, что за 10 лет существования союза объем производства сельхозпродукции в странах значительно увеличился.
Мишустин также подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодополняемому сотрудничеству государств ЕАЭС и координированным действиям на всех уровнях управления. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ирану будет предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил премьер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.