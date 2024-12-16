16 декабря 2024

Швейцария заявила о подготовке следующего саммита по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Швейцария пытается наладить контакты с РФ и США
Швейцария пытается наладить контакты с РФ и США Фото:

Швейцария играет ключевую роль в подготовке предстоящего саммита по Украине, активно сотрудничая с Россией, США и странами G7. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

«Продолжается интенсивная работа <...> с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС», — приводит газета слова дипломата, сказанные перед журналистами в Риме.  Кроме того, Иньяцио Кассис выразил умеренный оптимизм относительно будущих переговоров, что связано с ожидаемыми политическими изменениями в США после избрания Дональда Трампа президентом.

Министр подчеркнул важность начала диалога между Москвой и Киевом. По его словам, это необходимый шаг для достижения прогресса в решении украинского кризиса.

15-16 июня в Бюргенштоке состоялась конференция, организованная Украиной. В завершающем документе форума отказались ставить свои подписи представители 17-ти стран. Среди них — Армении, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, ОАЭ. Российская сторона не получила приглашения на данное мероприятие. Также отмечалось отсутствие делегаций от большинства стран-членов ООН. Какие страны на саммите мира призвали Украину к переговорам с Россией — в материале URA.RU.

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Швейцария играет ключевую роль в подготовке предстоящего саммита по Украине, активно сотрудничая с Россией, США и странами G7. Об этом сообщает газета Le Temps, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса. «Продолжается интенсивная работа <...> с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС», — приводит газета слова дипломата, сказанные перед журналистами в Риме.  Кроме того, Иньяцио Кассис выразил умеренный оптимизм относительно будущих переговоров, что связано с ожидаемыми политическими изменениями в США после избрания Дональда Трампа президентом. Министр подчеркнул важность начала диалога между Москвой и Киевом. По его словам, это необходимый шаг для достижения прогресса в решении украинского кризиса. 15-16 июня в Бюргенштоке состоялась конференция, организованная Украиной. В завершающем документе форума отказались ставить свои подписи представители 17-ти стран. Среди них — Армении, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, ОАЭ. Российская сторона не получила приглашения на данное мероприятие. Также отмечалось отсутствие делегаций от большинства стран-членов ООН. Какие страны на саммите мира призвали Украину к переговорам с Россией — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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