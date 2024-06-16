Готовность Зеленского к переговорам и коммюнике с требованиями: как закончился саммит по Украине

Зеленский: Украина пойдет на диалог с Москвой, если ВС РФ отодвинут войска

16 июня 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

В Швейцарии 15—16 июня проходит саммит по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины В швейцарском в Бюргенштоке прошел второй, заключительный, день конференции по Украине. На конференции было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Также на конференции президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров с Москвой. Он отметил, что они могут состояться тогда, когда РФ отодвинет свои войска. Как прошел заключительный день конференции — в материале URA.RU. Три основных тезиса коммюнике Новость по теме 80 стран подписали коммюнике саммита по Украине: все требования к России В проекте коммюнике двухдневного саммита в Швейцарии подчеркивается необходимость контроля Киева над Запорожской атомной электростанцией. Также отмечается важность безопасного использования атомной энергии и недопустимость угрозы или применения ядерного оружия в контексте конфликта. Документ акцентирует внимание на глобальной продовольственной безопасности, которая зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. Коммюнике призывает Россию не атаковать торговые корабли, гражданские порты и их инфраструктуру. Страны-участницы конференции выразили заинтересованность в полном обмене военнопленными, а также в возвращении на Украину депортированных и «незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц. В документе также подчеркивается, что для достижения мира необходимо вовлечение всех сторон конфликта в диалог. Однако эти требования безосновательны, о чем не раз упоминали российские власти. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине, а Путин заявлял, что дети были перевезены из зоны проведения спецоперации в целях их безопасности. Европа не выделит Украине новый кредит на 50 млрд В Европе отказались выделить Украине военную помощь на 50 млрд долларов из замороженных активов РФ. Вместо этого финансовая помощь будет предоставлена со стороны США и, возможно, других западных стран. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поучаствовать в спонсировании киевского режима могут Канада, Великобритания и Япония. Выступления Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский заявил после завершения саммита в Швейцарии о планах проведения следующей встречи. Он подчеркнул, что подготовка ко «второму саммиту мира» не должна затягиваться, поскольку страна находится в состоянии войны и важно действовать оперативно. Зеленский также выразил готовность начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным при условии отступления российских войск с украинской территории. Он подчеркнул, что Россия может начать диалог «хоть завтра», если удовлетворит это требование. Истерика из-за фото с саммита Новость по теме Призывы к диалогу с РФ и нацистские лозунги: как прошел первый день саммита по Украине Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев выразил недоумение по поводу присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. Арьев указал, что протокол предусматривает присутствие только первых лиц государств, и задал риторический вопрос о статусе Ермака. Он также приложил к своему сообщению фотографию, на которой Ермак заметен в первом ряду в одежде стиля милитари. Позиция России насчет саммита Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит по Украине в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. По его мнению, участники форума не понимают своей роли в данном мероприятии. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных». Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что саммит в Швейцарии по сути является судом над Россией и не касается урегулирования украинского конфликта. Он утверждает, что цель саммита — сохранение западными странами своего влияния и гегемонии. Политолог и директор по научной работе Фонда «Валдай» Федор Лукьянов прокомментировал URA.RU подписание Турцией и Венгрией декларации по Украине, указывая на их членство в НАТО и Евросоюзе. Он отметил, что эти страны нацелены только на защиту своих интересов. По его словам, в декларации есть пункт о необходимости участия всех сторон, включая Россию, в решении украинского конфликта. Лукьянов выразил мнение, что страны, которые не подписали документ (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и другие), не согласны с отдельными пунктами декларации. Позиции других стран и Украины На саммите выступили представители Турции, Саудовской Аравии и Кении, которые заявили о необходимости участия Москвы в переговорах для достижения прогресса. Министр иностранных дел Турции и президент Кении подчеркнули значимость присутствия России для результата переговоров и справедливого решения конфликта. Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что конференция в Бюргенштоке обернулась провалом. По его словам, необходимость подключить к мирному процессу РФ превратила саммит во «встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В швейцарском в Бюргенштоке прошел второй, заключительный, день конференции по Украине. На конференции было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Также на конференции президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров с Москвой. Он отметил, что они могут состояться тогда, когда РФ отодвинет свои войска. Как прошел заключительный день конференции — в материале URA.RU. В проекте коммюнике двухдневного саммита в Швейцарии подчеркивается необходимость контроля Киева над Запорожской атомной электростанцией. Также отмечается важность безопасного использования атомной энергии и недопустимость угрозы или применения ядерного оружия в контексте конфликта. Документ акцентирует внимание на глобальной продовольственной безопасности, которая зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. Коммюнике призывает Россию не атаковать торговые корабли, гражданские порты и их инфраструктуру. Страны-участницы конференции выразили заинтересованность в полном обмене военнопленными, а также в возвращении на Украину депортированных и «незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц. В документе также подчеркивается, что для достижения мира необходимо вовлечение всех сторон конфликта в диалог. Однако эти требования безосновательны, о чем не раз упоминали российские власти. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не атакует гражданские объекты на Украине, а Путин заявлял, что дети были перевезены из зоны проведения спецоперации в целях их безопасности. В Европе отказались выделить Украине военную помощь на 50 млрд долларов из замороженных активов РФ. Вместо этого финансовая помощь будет предоставлена со стороны США и, возможно, других западных стран. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, поучаствовать в спонсировании киевского режима могут Канада, Великобритания и Япония. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после завершения саммита в Швейцарии о планах проведения следующей встречи. Он подчеркнул, что подготовка ко «второму саммиту мира» не должна затягиваться, поскольку страна находится в состоянии войны и важно действовать оперативно. Зеленский также выразил готовность начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным при условии отступления российских войск с украинской территории. Он подчеркнул, что Россия может начать диалог «хоть завтра», если удовлетворит это требование. Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев выразил недоумение по поводу присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. Арьев указал, что протокол предусматривает присутствие только первых лиц государств, и задал риторический вопрос о статусе Ермака. Он также приложил к своему сообщению фотографию, на которой Ермак заметен в первом ряду в одежде стиля милитари. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал саммит по Украине в Швейцарии «чистейшим сюрреализмом» и позором. По его мнению, участники форума не понимают своей роли в данном мероприятии. Он сравнил инициаторов саммита по Украине со «швейцарскими пастушками», которые пригласили на конференцию только «проверенных животных». Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что саммит в Швейцарии по сути является судом над Россией и не касается урегулирования украинского конфликта. Он утверждает, что цель саммита — сохранение западными странами своего влияния и гегемонии. Политолог и директор по научной работе Фонда «Валдай» Федор Лукьянов прокомментировал URA.RU подписание Турцией и Венгрией декларации по Украине, указывая на их членство в НАТО и Евросоюзе. Он отметил, что эти страны нацелены только на защиту своих интересов. По его словам, в декларации есть пункт о необходимости участия всех сторон, включая Россию, в решении украинского конфликта. Лукьянов выразил мнение, что страны, которые не подписали документ (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и другие), не согласны с отдельными пунктами декларации. На саммите выступили представители Турции, Саудовской Аравии и Кении, которые заявили о необходимости участия Москвы в переговорах для достижения прогресса. Министр иностранных дел Турции и президент Кении подчеркнули значимость присутствия России для результата переговоров и справедливого решения конфликта. Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что конференция в Бюргенштоке обернулась провалом. По его словам, необходимость подключить к мирному процессу РФ превратила саммит во «встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается».