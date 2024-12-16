16 декабря 2024

В челябинском селе продают руины спортивного клуба за 1,6 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивный клуб продают в рамках приватизации
Спортивный клуб продают в рамках приватизации Фото:

Спортивно-технический клуб с земельным участком продают в селе Аргаяш Челябинской области. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте торгов.

«Нежилое здание — спортивно-технический клуб с земельным участком. Форма собственности — муниципальная. Продается в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене», — говорится на сайте торги-россии.рф.

На фотографиях, прикрепленных к предложению, видно состояние здания. Двери, окна, ремонт в нем отсутствуют. Строение находится в полуразрушенном состоянии. Его территория заросла кустарником.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске представили список самой крупной и дорогой коммерческой недвижимости, которую давно не могут продать. В него вошли, например, торгово-развлекательные комплексы «Мрия» и «Фокус».

Судя по фото, здание спортивно-технического клуба давно заброшено
Судя по фото, здание спортивно-технического клуба давно заброшено
Фото:

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Спортивно-технический клуб с земельным участком продают в селе Аргаяш Челябинской области. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте торгов. «Нежилое здание — спортивно-технический клуб с земельным участком. Форма собственности — муниципальная. Продается в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене», — говорится на сайте торги-россии.рф. На фотографиях, прикрепленных к предложению, видно состояние здания. Двери, окна, ремонт в нем отсутствуют. Строение находится в полуразрушенном состоянии. Его территория заросла кустарником. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске представили список самой крупной и дорогой коммерческой недвижимости, которую давно не могут продать. В него вошли, например, торгово-развлекательные комплексы «Мрия» и «Фокус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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