Economist: положение ВСУ в Курской области становится все мрачнее

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Военные ВСУ в Курской области рассказали о своих мрачных настроениях
Военные ВСУ в Курской области рассказали о своих мрачных настроениях Фото:

Украинские военные, ведущие боевые действия в Курской области, были вынуждены перейти в оборонительные позиции из-за возросшего преимущества российских войск. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на украинских офицеров.

Один из украинских офицеров поделился, что российские войска имеют значительное преимущество по численности личного состава, вооружениям и военной технике. «Все подразделения в Курске перешли к обороне», — отметил офицер, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются украинские силы.

Дополнительно, по данным The Economist, украинские военные столкнулись с серьезными неудачами после изменения состава своих подразделений в конце сентября. Замена элитных бойцов на менее опытные подразделения оказалась ошибочной стратегией, что привело к потере контроля над значительной частью территорий.

Согласно информации, предоставленной Минобороны в декабре, начиная с 6 августа, когда началось наступление украинских войск на Курскую область, ВСУ понесли потери в размере почти 40 тысяч военнослужащих. Однако не было уточнено, какое количество из них погибло или получило ранения. В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области, описав ее как приближающуюся к развязке.

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Украинские военные, ведущие боевые действия в Курской области, были вынуждены перейти в оборонительные позиции из-за возросшего преимущества российских войск. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на украинских офицеров. Один из украинских офицеров поделился, что российские войска имеют значительное преимущество по численности личного состава, вооружениям и военной технике. «Все подразделения в Курске перешли к обороне», — отметил офицер, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. Дополнительно, по данным The Economist, украинские военные столкнулись с серьезными неудачами после изменения состава своих подразделений в конце сентября. Замена элитных бойцов на менее опытные подразделения оказалась ошибочной стратегией, что привело к потере контроля над значительной частью территорий. Согласно информации, предоставленной Минобороны в декабре, начиная с 6 августа, когда началось наступление украинских войск на Курскую область, ВСУ понесли потери в размере почти 40 тысяч военнослужащих. Однако не было уточнено, какое количество из них погибло или получило ранения. В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области, описав ее как приближающуюся к развязке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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