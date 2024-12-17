Сеул ввел санкции из-за сотрудничества России и Северной Кореи

Южная Корея ввела санкции против 26 лиц из-за их предполагаемой связи с незаконным военным сотрудничеством Северной Кореи и России. Об этом сообщает МИД Республики Корея.
«Южная Корея вводит самостоятельные санкции против 11 физических и 15 юридических лиц», — говорится в сообщении корейского МИД, информацию передает ТАСС. Отмечается, что эта мера была введена из-за якобы связи указанных лиц с ракетно-ядерной программой Пхеньяна или «незаконным военным сотрудничеством» КНДР и РФ.
Однако при этом в Москве не раз опровергали обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве РФ с Северной Кореей. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Минобороны список вопросов, которые были связаны с якобы участием северокорейских военных в украинском конфликте. Он назвал подобные заявления «информационной уткой».
Кроме того, в ЕС в 15-й пакет антироссийских санкций хотят внести лиц и организации из Китая и КНДР. По данным Bloomberg, в список входит китайская организация и лица, которые нарушили торговые ограничения Евросоюза, и гонконгская фирма, поставляющая военным РФ запрещенные микроэлектронные компоненты, передает «Национальная служба новостей».
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