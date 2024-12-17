Сеул ввел санкции из-за сотрудничества России и Северной Кореи

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Сеул ввел санкции против 15 юридических и 11 физических лиц
Сеул ввел санкции против 15 юридических и 11 физических лиц Фото:

Южная Корея ввела санкции против 26 лиц из-за их предполагаемой связи с незаконным военным сотрудничеством Северной Кореи и России. Об этом сообщает МИД Республики Корея.

«Южная Корея вводит самостоятельные санкции против 11 физических и 15 юридических лиц», — говорится в сообщении корейского МИД, информацию передает ТАСС. Отмечается, что эта мера была введена из-за якобы связи указанных лиц с ракетно-ядерной программой Пхеньяна или «незаконным военным сотрудничеством» КНДР и РФ. 

Однако при этом в Москве не раз опровергали обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве РФ с Северной Кореей. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Минобороны список вопросов, которые были связаны с якобы участием северокорейских военных в украинском конфликте. Он назвал подобные заявления «информационной уткой». 

Кроме того, в ЕС в 15-й пакет антироссийских санкций хотят внести лиц и организации из Китая и КНДР. По данным Bloomberg, в список входит китайская организация и лица, которые нарушили торговые ограничения Евросоюза, и гонконгская фирма, поставляющая военным РФ запрещенные микроэлектронные компоненты, передает «Национальная служба новостей». 

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Южная Корея ввела санкции против 26 лиц из-за их предполагаемой связи с незаконным военным сотрудничеством Северной Кореи и России. Об этом сообщает МИД Республики Корея. «Южная Корея вводит самостоятельные санкции против 11 физических и 15 юридических лиц», — говорится в сообщении корейского МИД, информацию передает ТАСС. Отмечается, что эта мера была введена из-за якобы связи указанных лиц с ракетно-ядерной программой Пхеньяна или «незаконным военным сотрудничеством» КНДР и РФ.  Однако при этом в Москве не раз опровергали обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве РФ с Северной Кореей. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил в Минобороны список вопросов, которые были связаны с якобы участием северокорейских военных в украинском конфликте. Он назвал подобные заявления «информационной уткой».  Кроме того, в ЕС в 15-й пакет антироссийских санкций хотят внести лиц и организации из Китая и КНДР. По данным Bloomberg, в список входит китайская организация и лица, которые нарушили торговые ограничения Евросоюза, и гонконгская фирма, поставляющая военным РФ запрещенные микроэлектронные компоненты, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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