МВД посоветовало россиянам проверить одну деталь в загранпаспортах

Министерство внутренних дел РФ рекомендует россиянам в преддверии новогодних праздников удостовериться в актуальности сроков действия их заграничных паспортов. Об этом сообщает ведомство.
«Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия...» — передает РИА Новости сообщение МВД. В ведомстве обращают внимание, что в случае возникновения потребности необходимо подать заявление на получение нового документа.
Получение нового заграничного паспорта возможно несколькими способами. Граждане могут обратиться в территориальные подразделения Министерства внутренних дел РФ, через Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» МВД России, в центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Также можно использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ранее было зафиксировано участившееся изъятие заграничных паспортов у граждан России по причине расхождений в документах. Среди основных причин конфискации паспортов организация указывала наличие буквы «ё», использование советских названий населенных пунктов, а также особенности шрифта при машинной транслитерации. В ответ на это Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам тщательно проверять правильность написания имен в загранпаспортах, передает RT.
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