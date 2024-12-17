МВД посоветовало россиянам проверить одну деталь в загранпаспортах

МВД порекомендовало перед Новым годом проверить срок действия загранпаспорта
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Оформить загранпаспорт можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг
Оформить загранпаспорт можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг Фото:

Министерство внутренних дел РФ рекомендует россиянам в преддверии новогодних праздников удостовериться в актуальности сроков действия их заграничных паспортов. Об этом сообщает ведомство.

«Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия...» — передает РИА Новости сообщение МВД. В ведомстве обращают внимание, что в случае возникновения потребности необходимо подать заявление на получение нового документа.

Получение нового заграничного паспорта возможно несколькими способами. Граждане могут обратиться в территориальные подразделения Министерства внутренних дел РФ, через Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» МВД России, в центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Также можно использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее было зафиксировано участившееся изъятие заграничных паспортов у граждан России по причине расхождений в документах. Среди основных причин конфискации паспортов организация указывала наличие буквы «ё», использование советских названий населенных пунктов, а также особенности шрифта при машинной транслитерации. В ответ на это Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам тщательно проверять правильность написания имен в загранпаспортах, передает RT.

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Министерство внутренних дел РФ рекомендует россиянам в преддверии новогодних праздников удостовериться в актуальности сроков действия их заграничных паспортов. Об этом сообщает ведомство. «Во избежание ажиотажа и создания очередей в этот период рекомендуем уже сейчас проверить свои паспорта на предмет срока их действия...» — передает РИА Новости сообщение МВД. В ведомстве обращают внимание, что в случае возникновения потребности необходимо подать заявление на получение нового документа. Получение нового заграничного паспорта возможно несколькими способами. Граждане могут обратиться в территориальные подразделения Министерства внутренних дел РФ, через Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» МВД России, в центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Также можно использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ранее было зафиксировано участившееся изъятие заграничных паспортов у граждан России по причине расхождений в документах. Среди основных причин конфискации паспортов организация указывала наличие буквы «ё», использование советских названий населенных пунктов, а также особенности шрифта при машинной транслитерации. В ответ на это Министерство иностранных дел РФ рекомендовало гражданам тщательно проверять правильность написания имен в загранпаспортах, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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