В Аргаяшском районе закончат капремонт школы

17 декабря 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В школе уже отремонтирован спортзал, в планах — столовая Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Аргаяшского района Челябинской области потребовали провести капремонт Метелевской средней школы. Они заявили, что туалеты и столовая находятся в ужасном состоянии, а детям не хватает кабинетов. В региональном минобразовании URA.RU рассказали, что капремонт школы ведется поэтапно. «В ужасном состояние туалеты, нет современных унитазов, также столовая требует ремонта. Не хватает учебных кабинетов. Очень маленькая раздевалка на такое количество учащихся», — пишут жители района в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили URA.RU в пресс-службе областного минобразования, сейчас в школе учатся 224 ребенка, по проекту школа рассчитана на 320 человек, а раздевалка — на 240 человек. Даже сейчас, когда дети учатся в одну смену, кабинетов и мест в раздевалке хватает с избытком. «Часть освободившихся кабинетов школы отданы под „Детский сад №23“. На образовательном процессе это не сказывается, кабинетов для образовательной деятельности учреждения хватает», — уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в пресс-службе минобра рассказали о поэтапном капремонте школы. Так, сейчас завершен капремонт спортзала, в следующем году запланирован ремонт кровли и перехода между основным корпусом и спортзалом. «Для ремонта столовой и обновления мебели рассматриваются варианты получения дополнительного муниципального финансирования на 2025 год. Текущий ремонт в Метелевской СОШ проводится каждый год», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Аргаяшского района Челябинской области потребовали провести капремонт Метелевской средней школы. Они заявили, что туалеты и столовая находятся в ужасном состоянии, а детям не хватает кабинетов. В региональном минобразовании URA.RU рассказали, что капремонт школы ведется поэтапно. «В ужасном состояние туалеты, нет современных унитазов, также столовая требует ремонта. Не хватает учебных кабинетов. Очень маленькая раздевалка на такое количество учащихся», — пишут жители района в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили URA.RU в пресс-службе областного минобразования, сейчас в школе учатся 224 ребенка, по проекту школа рассчитана на 320 человек, а раздевалка — на 240 человек. Даже сейчас, когда дети учатся в одну смену, кабинетов и мест в раздевалке хватает с избытком. «Часть освободившихся кабинетов школы отданы под „Детский сад №23“. На образовательном процессе это не сказывается, кабинетов для образовательной деятельности учреждения хватает», — уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в пресс-службе минобра рассказали о поэтапном капремонте школы. Так, сейчас завершен капремонт спортзала, в следующем году запланирован ремонт кровли и перехода между основным корпусом и спортзалом. «Для ремонта столовой и обновления мебели рассматриваются варианты получения дополнительного муниципального финансирования на 2025 год. Текущий ремонт в Метелевской СОШ проводится каждый год», — добавили в пресс-службе ведомства.